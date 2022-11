Viruswaarheid stopt als actiegroep

Een Nederlandse rechter oordeelde vorige maand dat ING de bank­rekening van Viruswaarheid ­terecht had geblokkeerd. ‘Deel­name aan het maatschappelijke ­verkeer is nu onmogelijk’, concludeert de Nederlandse vereniging rond complotdenker Willem Engel.

Het Nederlandse Viruswaarheid, dat streed tegen coronamaatregelen, heeft vrijdag aangekondigd te stoppen als actiegroep. Dat hebben voorman ­Willem Engel en ­jurist Jeroen Pols bekend­gemaakt tijdens een livestream. De directe aanleiding voor het stoppen is het opheffen van de bankrekening van de groep bij ING.

Volgens Pols is zonder bank­rekening ‘deelname aan het maatschappelijke verkeer on­mogelijk’. Hij haalde in zijn verklaring uit naar de overheid en de media, die volgens hem ‘ordinaire haat- en lastercampagnes’ hebben gevoerd. Twee jaar lang is ­volgens hem geprobeerd om de bankrekening te blokkeren. ‘Na drie rechtszaken is dat gelukt. Voor de mensen die daarom ­juichen: wij hebben niet verloren. Nederland heeft verloren en de samenleving heeft verloren.’

Jarenlang bonje

Vorige maand besloot de rechtbank in Amsterdam dat ING de bankrelatie met Viruswaarheid terecht had verbroken. ING had volgens de rechter voldoende ­reden om het vertrouwen in de groep definitief te zijn kwijt­geraakt.

Tussen Viruswaarheid en ING is het al jarenlang bonje. Allereerst omdat Engel in 2020 zonder toestemming de rekening van zijn dansvakantie-initiatief ­begon te gebruiken voor donaties aan Viruswaarheid. Daarna ­omdat Engel 50.000 euro aan ­donaties aan zichzelf overmaakte om aan een persoonlijke betalingsverplichting te voldoen, een bedrag dat hij later terugboekte. De voormalig dansleraar werkte vervolgens niet mee met het ­onderzoek dat ING naar hem en zijn bankzaken instelde.

Viruswaanzin

Vorig jaar besloot ING daarom de bankrekening van Viruswaarheid te blokkeren. Die beslissing moest na een kort geding worden teruggedraaid: de rechtbank vond de sanctie te zwaar, ING moest Viruswaarheid voor minstens vier maanden onderdak bieden. Toen die voorbij waren, besloot de bank alsnog tot een permanente relatiebreuk.

Na de uitspraak zei Engel ­tegen de Nederlandse krant NRC al dat de blokkade ­eigenlijk een ‘indirect verbod’ was op Viruswaarheid. ‘We hebben nog tien juridische procedures lopen, hoe gaan we die nu betalen?’

Viruswaarheid is in 2020 ­opgericht als Viruswaanzin. Het keerde zich ­tegen de Nederlandse coronamaatregelen, zoals de avondklok. Viruswaarheid stapte geregeld naar de rechter om een verbod op zulke maat­regelen af te dwingen, maar dat lukte nooit.