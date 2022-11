119 extra personeelsleden om kinderopvang te controleren

Zorginspectie en het Agentschap Opgroeien krijgen er respectievelijk 67 en 52 personeelsleden bij. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). De bijkomende personeelsleden zijn nodig om de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang in de praktijk te kunnen uitvoeren.

‘Belangrijke aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvang zijn de versterking van de controles op kinderdagverblijven en een beter klantenbeheer. Met het extra personeel kan Zorginspectie vaker inspecties uitvoeren. Voor de klantenbeheerders van Opgroeien is het de bedoeling om het aantal te beheren dossiers te verlagen van 223 naar 125 dossiers per klantenbeheerder’, aldus minister Crevits in een persbericht.

‘Met de extra investeringen zullen meldingen over kinderopvanglocaties sneller en beter opgevolgd worden, en zal de screening van de kinderdagverblijven sneller en kwaliteitsvoller gebeuren. We hopen in een periode van arbeidskrapte dat heel wat mensen bereid zullen zijn om hun schouders onder een kwaliteitsvolle kinderopvang te zetten‘, klinkt het verder.

In totaal komen er 119 personeelsleden bij - 67 bij Zorginspectie en 52 bij het Agentschap Opgroeien. Dat personeel is nodig om de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie en Audit Vlaanderen uit te voeren. Het extra personeel is goed voor een investering van 8,2 miljoen euro en maakt deel uit van de 115 miljoen extra die de Vlaamse Regering in de kinderopvang investeert in 2023.