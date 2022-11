Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Kloten

‘Sammy Mahdi? Hem heb ik niet meer gehoord. Zelfs geen berichtje. (droog) Sammy heeft de Frank bij zijn kloten, schoon gezegd.’ Frank Casteleyn, de flamboyante CD&V-burgemeester van Jabbeke, wordt stilaan een vaste klant in deze rubriek. In de Krant van West-Vlaanderen fulmineert hij tegen zijn partijvoorzitter. Hij voelt zich nog altijd bekocht met het opvangcentrum voor asielzoekers op zijn grondgebied. ‘Maar goed, ben ik daarom boos? Neen, ik ben niet snel boos.’

Miserie

‘Miserie, miserie, miserie, wat een miserie. Wat hebben we gezien de laatste week? Miserie, miserie.’ Met een verwijzing naar FC De Kampioenen deed oppositiepartij N-VA donderdagmiddag in het parlement nog eens haar beklag over de begrotingsperikelen in de regering-De Croo.

Het antwoord van de meerderheidspartijen kon niet uitblijven en kwam er uiteindelijk ook bij monde van Groen-parlementslid Dieter Van Besien. ‘Miserie, miserie, miserie? Wel ik zeg u: zal ’t gaan ja?’ Of zoals Villa Politica het in een compilatie mooi samenvatte: ‘In WK-tijden zijn de verwijzingen naar de populairste voetbalploeg van Vlaanderen nooit ver weg?’.

"Miserie, miserie, miserie" en "Zal 't gaan, ja"



In WK-tijden zijn in @DeKamerBE verwijzingen naar de populairste voetbalploeg van Vlaanderen nooit ver weg ??.



Kloten (2)

Ook over Ventilus geeft burgemeester Casteleyn in de Krant van West-Vlaanderen zijn ongezouten mening. ‘Als de kabel effectief bovengronds over Jabbeke komt, dan ga ik procederen. En ik zal niet de enige burgemeester zijn, wees maar zeker.’

Casteleyn kreeg op Facebook ook complimenten van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken voor al zijn verzet. ‘Ik ken die man niet, maar ik zou hem wel eens willen ontmoeten. Je kan van iedereen iets bijleren’, zegt hij daarover. Toch zit hij naar eigen zeggen wel goed bij CD&V, al is het in Jabbeke nog onduidelijk of zijn partij wel nog onder CD&V-vlag zal opkomen. ‘Dat mag van mij zeker iets fris zijn. Met alle respect, maar CD&V is vandaag niet de populairste naam.’

Miserie (2)

Hoe een burgemeester lijden kan ... Na klachten van buurtbewoners vroeg Dominique Cool, N-VA-burgemeester van Langemark-Poelkapelle, een kapvergunning aan voor een oude eik. De boom staat op een perceel dat eigendom is van de burgemeester en dreigt volgens de buren bij een storm in hun slaapkamer te belanden.

Alleen keert die vraag naar een kapvergunning zich nu tegen de burgemeester. Oppositiepartij CD&V benadrukt dat de 96-jarige boom een van de oudste uit de regio is en door honderden jonge boompjes vervangen zou moeten worden om evenveel CO2 op te nemen. Burgemeester Cool geeft zelf aan dat hij het ‘een mooie boom’ vindt en dat die voor zijn part mag blijven staan. ‘Maar ik heb meer empathie voor de buren, die serieuze hinder ondervinden, dan voor wie er een politiek spel van wil maken.’