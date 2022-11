Archeologen ontdekken de ‘popcorn’ van het Colosseum

In het Colosseum in Rome hebben archeologen ontdekt wat de Romeinen aten terwijl ze naar de gladiatoren keken. Hun ‘popcorn’ bestond uit vijgen, druiven, meloenen, noten en olijven. Van softijs is geen spoor teruggevonden.

Een jaar lang gingen archeologen op onderzoek in het drainagesysteem onder het Colosseum in Rome. Daar troffen ze botten aan van beren en tijgers die wellicht werden gebruikt om tegen te vechten, of als aas in een jacht in de Romeinse arena. Ook vond men er vijftig bronzen munten uit de late Romeinse periode. Een zilveren munt uit het jaar 170 was een speciale editie voor de tiende verjaardag van de heerschappij van keizer Marcus Aurelius.

Maar wat waren de snacks van de Romeinen die keken naar de gladiatoren? Ook daarop werd een antwoord gevonden. Zo troffen de archeologen zaden aan van vruchten als vijgen, druiven en meloenen. Er werden ook sporen teruggevonden van olijven en noten. Heel verrassend is dat mediterrane dieet niet.

De studie werd aangevat in januari met het vrijmaken van 70 meter aan riolering en waterleiding onder het Colosseum. Archeologen hoopten er meer informatie te vinden over het gebruik van de arena in de jaren voor die buiten gebruik werd gesteld in het jaar 523.

Volgens Alfonsina Russo, directeur van de archeologische site, dragen de ontdekkingen bij aan ‘ons begrip van de ervaringen en gewoonten van zij die deze plek kwamen bezoeken tijdens de dagen die waren gewijd aan de opvoeringen’.