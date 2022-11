Speech van Saudi-Arabië-coach bezorgt miraculeuze comeback tegen Argentinië

Saudi-Arabië zorgde voorlopig voor de sensatie van het WK door favoriet Argentinië te kloppen. Daar was tijdens de rust wel een keiharde speech van coach Hervé Renard (54) voor nodig.

De Saudi’s stonden aan de rust 1-0 in het krijt tegen de Argentijnen. En dat zinde de Franse coach niet. Vooral het gebrek aan offensieve pressing was voor Renard de oorzaak van de mindere eerste helft. 'Is dat pressing? Waarom vraag je Messi niet om op de foto te gaan?', ging de Fransman tekeer.

Dat bleef niet zonder gevolg. In geen tijd draaiden de Saudi’s de wedstrijd volledig om en scoorden ze twee keer. De Argentijnen wisten niet wat hen overkwam en herstelden niet meer. Opvallend: Renard speecht in het Engels en wordt simultaan vertaald voor de spelers. Telkens hij zijn stem verheft, stijgt ook het stemvolume van de vertaler.