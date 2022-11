Radar | Timothée Chalamet: posterboy van deze generatie, op én naast het scherm

Vijf jaar na het succes van ‘Call me by your name’, de film die Timothée Chalamet wereldberoemd maakte, speelt hij opnieuw in een film van regisseur Luca Guadagnino: ‘Bones and all’. Chalamet speelt dit keer niet de hoofdrol. En toch trekt hij alle aandacht op de rode loper. Waarom charmeert deze 26-jarige acteur ons zo?