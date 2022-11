Directie start onderzoek naar pesterijen van leerkrachten tegenover leerlingen met autisme

De GO! Middenschool in Ninove is een onderzoek gestart na klachten van grensoverschrijdend gedrag. Volgens Het Laatste Nieuws maakten leerkrachten zich schuldig aan on- en offline pesterijen en vernederingen, waarbij ze kinderen met autisme viseerden.

Volgens Het Laatste Nieuws hadden de acht leerkrachten in kwestie een Whatsappgroep waarin ze leerlingen bespotten en beelden van hun pesterijen deelden. In de leslokalen zouden ze leerlingen vernederd hebben en zouden ze zich schuldig gemaakt hebben aan fysieke agressie: zo zou er met pennenzakken zijn gegooid, zouden leerlingen zijn opgesloten in het lokaal en zou een jongen met ADHD zijn vastgebonden aan zijn stoel.

De school zelf geeft geen details over de feiten, maar bevestigt aan De Standaard wel dat ze een intern onderzoek heeft geopend.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil kordaat optreden. ‘Het bestuur van de GO!-scholengroep heeft al stappen gezet, met onder andere een preventieve schorsing tot gevolg, maar gelet op de ernst heb ik de onderwijsinspectie ook gevraagd om op te treden’, reageert de minister.

De school was al op de hoogte van de problemen. In 2021 organiseerde de directie een coachingtraject na een klacht binnen het lerarenkorps, maar die wierp geen vruchten af. Collega-leerkrachten die zich probeerden te verzetten tegen het groepje, werden zelf het slachtoffer van pesterijen.