Yogastudio’s en koffiebars: dat een wijk ineens hip en duur wordt, ligt niet per se aan nieuwkomers, schrijft Leslie Kern in haar boek. ‘Huisjesmelken is een trendy manier van bijverdienen geworden.’

In 2015 werd een Londens ontbijtcafé aangevallen door een woedende menigte. Dat juist in een van de armste postcodegebieden van de stad een zaak met een trendy concept rond dure cornflakes was geopend ...