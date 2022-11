‘We begrijpen uw pijn’, zegt Poetin aan moeders van soldaten

Geloof niet alles wat op tv komt, zo vertelde een kortademige Vladimir Poetin op tv. In een vooraf opgenomen uitzending richtte hij zich tot enkele moeders van Russische soldaten in Oekraïne. De reactie van de moeders werd niet uitgezonden.

‘We begrijpen dat niets de pijn kan vervangen van het verliezen van een zoon.’ Met die woorden richtte Vladimir Poetin zich tot de moeders van Russische soldaten die naar Oekraïne zijn gestuurd. Daarmee gaf hij blijk van erkenning voor de zware verliezen die Rusland in Oekraïne leidt. De ontmoeting tussen de Russische president en de soldatenmoeders werd vooraf opgenomen en vandaag uitgezonden op nationale televisie.

Poetin ontving de zeventien vrouwen in zijn verblijf in Novo-Ogaryovo nabij Moskou, ter gegenheid van de Russische Moederdag. Bij een kopje thee, koekjes en bessen waarschuwde Poetin de uitgenodigde moeders ervoor om niet alles te geloven wat ze zien op tv of lezen op het internet. Hij voerde aan dat er veel fake news circuleert over wat Rusland omschrijft als een ‘speciale militaire operatie’. Hij klonk kortademig en moest verschillende keren hoesten.

Volgens het Russische propagandakanaal RIA Novosti benadrukte Poetin dat het ultieme doel van die operatie de bevrijding van de Donbass is en het garanderen van de veiligheid van Rusland. Daarmee geeft de president aan de Russische tv-kijkers een nauwere interpretatie aan de ‘speciale militaire operatie’.

Poetin zei evenwel dat hij ‘geen spijt’ heeft over oorlog en benadrukte dat Rusland eindelijk de rug recht tegen de arrogante Westerse hegemonie na decennia van vernedering sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991.

De reactie van de moeders werd niet uitgezonden.

’Bent u een man of niet?’

De georkestreerde ontmoeting tussen Poetin en een aantal soldatenmoeders kwam al op voorhand op kritiek te staan. Het is een opsmukoperatie, zo zei Valentina Melnikova, een advocate die al sinds 1989 families van soldaten bijstaat. Ze vertelde aan The Guardian dat het Comité voor Soldatenmoeders al duizenden klachten ontving - meer dan in de jaren van de fel gecontesteerde Russische oorlog in Tsjetsjenië.

Volgens de Verenigde Staten leidde de oorlog in Oekraïne tot tienduizenden gewonde en gedode soldaten aan beide kanten. Al honderdduizenden Russische soldaten werden naar het front gestuurd, onder wie een deel van de 300.000 reservisten die werden opgeroepen bij de mobilisatie in september.

Een belangrijke bron van kritiek op de oorlog komt dan ook van families van Russische rekruten, die werden gemobiliseerd zonder noemenswaardige training en in bedenkelijke omstandigheden. De ngo ‘Raad van Moeders en Echtgenotes’ plaatste woensdag een eigen video op Telegram. Voorzitster Olga Tsukanova richtte zich tot Poetin met de woorden: ‘Vladimir Vladimirovitsj, bent u een man of niet? Heeft u de moed om ons in de ogen te kijken: niet bij zelf gekozen vrouwen uit uw zak, maar bij echte vrouwen, die uit verschillende steden zijn gereisd om u te ontmoeten?’

Daarmee hekelde Tsukanova de aangekondigde ontmoeting tussen Poetin en de soldatenmoeders als een poppenkast. Haar eigen twintigjarige zoon werd gerekruteerd, maar weigerde te vertrekken naar het front. ‘We wachten op uw antwoord! Of gaat u zich weer verstoppen?’

Al in maart gingen moeders van soldaten de confrontatie aan met de overheid. ‘Waarom zijn onze jongens naar het front gestuurd?’, vroegen moeders aan de gouverneur in Novokoeznetsk.

Reservisten in kisten

Volgens de Britse inlichtingendiensten sneuvelen reservisten veel gemakkelijker dan professionele militairen. In Donetsk zijn reservisten in groten getale omgekomen bij frontale aanvallen. Ook in de streek van Bachmoet zouden al veel reservisten het leven gelaten hebben.

Verder schrijven de Britten dat de gemobiliseerde reservisten onvoldoende ervaring hebben, slecht getraind zijn en over belabberde uitrusting beschikken. Het is voor velen niet duidelijk waarom gevochten wordt en wanneer ze aan de medische voorwaarden voldoen om naar het front te gaan. Volgens de Britten loopt de medische screening van reservisten stroef. Er worden veel soldaten gerekruteerd met ernstige, chronische aandoeningen.