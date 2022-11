Na het personeel komen nu de gevangenisdirecteurs in actie. Ze schreven een brandbrief naar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. ‘Dagelijks worden mensenrechten geschonden’, klinkt het. Hans Claus, directeur van de gevangenis van Oudenaarde, is een van de initiatiefnemers.

Van zijn 80 collega-directeurs hebben 73 al hun handtekening onder de brandbrief gezet, vertelt Hans Claus aan de telefoon. De gevangenis in Oudenaarde, waar hij directeur is, is een van de vele plaatsen ...