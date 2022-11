Parket: ‘Baby van elf maanden getroffen door medisch probleem’

Er zijn geen strafbare feiten gepleegd bij de onthaalouder in Malle waar gisteravond een baby in kritieke toestand werd afgevoerd. De onthaalouder reageerde net heel adequaat en scherp. De baby is wel nog in zeer kritieke toestand. Dat meldt het parket van Antwerpen.

Donderdagavond werd in de media bericht over een baby van elf maanden die in kritieke toestand van bij een onthaalmoeder naar het ziekenhuis werd vervoerd. De kinderopvang werd daarop prompt geschorst door het Agentschap Opgroeien. Het parket van Antwerpen maakt vandaag duidelijk dat er niet wordt uitgegaan van strafbare feiten.

‘De baby was getroffen door een medisch probleem’, zegt Kristof Aerts van het Parket van Antwerpen. ‘Het kindje was aan het slapen toen de onthaalouder vaststelde dat het kindje niet meer ademde. Daarop heeft de onthaalouder meteen op professionele wijze reanimatie toe­gepast. Ondertussen werden ook meteen de hulpdiensten gebeld. Daarop is de baby in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd.’

Scherp gereageerd

Omdat het agentschap Opgroeien meteen overging tot een tijdelijke schorsing, ontstond gisteravond de indruk dat het voorval kaderde in eerdere verslaggeving over wantoestanden in de kinderopvang. Daar is in dit geval echter geen sprake van, verduidelijkt het parket. Bij reanimatie van een minderjarige wordt het parket altijd verwittigd. ‘Al vrij snel was duidelijk dat er geen sprake is van strafbare feiten. Integendeel. De onthaalouder heeft net heel adequaat en scherp gereageerd.’

‘De preventieve maatregel die werd ingesteld door het agentschap Opgroeien moet dan ook eerder worden gezien als een poging tot cooling down. Op het moment dat het voorval zich voordeed, waren er meerdere volwassenen aanwezig – wellicht familieleden van de onthaalouder. Zij zijn vanzelfsprekend nog erg onder de indruk van wat er gebeurde, en dat zijn de ouders van het kindje ook. De baby is op dit moment nog altijd in zeer kritische toestand.’