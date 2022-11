Aan de vooravond van een nieuwe treinstaking staan veel parameters voor het spoor diep in het rood. Reizigers, en ook treinpersoneel, vragen zich af hoelang ze de geschrapte, vertraagde of overvolle treinen moeten blijven trotseren. Brengt de toekomst beterschap?

‘Beste mensen, deze trein zit te vol. Is er iemand die wil afstappen, zodat we de reis kunnen verderzetten?’ De pendelaars in een vroege IC-trein van Antwerpen naar Brussel keken vorige week verrast op ...