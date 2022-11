Centraal-Aziatische leiders kwamen dinsdag in de Armeense hoofdstad Jerevan samen tijdens de top van de regionale veiligheidsorganisatie CSTO. Omdat de Armeense oproepen tot Russische steun in de oorlog met Azerbeidzjan in dovemansoren vallen, besloot de Armeense premier Nikol Pasjinian een statement te maken tijdens het fotomoment.