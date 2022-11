Merkel: ‘Ik had te weinig politieke macht om Poetin te beïnvloeden’

Angela Merkel wilde een jaar voor de Russische inval in Oekraïne gesprekken opstarten tussen Europa en Rusland. Dat mislukte omdat ze ‘onvoldoende politieke macht’ had, zegt de Duitse ex-kanselier aan het weekblad Der Spiegel.

Zelfs Angela Merkel kreeg geen greep op Poetin. Dat verklaart de ex-bondskanselier van Duitsland zelf in een interview met Der Spiegel, waarin ze ongeveer een jaar na haar laatste werkdag haar kanselierschap evalueert. Samen met de Franse president Emmanuel Macron had ze een gesprek gepland met Russisch president Vladimir Poetin in augustus 2021. Daar voelde ze zich beperkt in haar macht. ‘Iedereen wist toch al dat ik enkele maanden later zou stoppen. Qua politieke macht was ik uitgespeeld. En macht is wat telt voor Poetin’, zegt Merkel. Dat merkte ze ook aan de setting van haar laatste ontmoeting met de Russische president. ‘Hij had zijn minister van Buitenlandse Zaken bij hem. Normaal ontmoetten we elkaar altijd onder vier ogen.’

De ex-kanselier heeft geen spijt van haar exit uit de politiek. ‘Het was tijd voor een andere aanpak’, vindt ze. Haar regering boekte onvoldoende vooruitging wanneer het ging over Oekraïne, maar ook over Moldavië, Georgië, Syrië en Libië, vindt ze. Zo blijft ze verdedigen dat ze in 2008 tegen het Navo-lidmaatschap voor Oekraïne stemde. In een interview in juni had ze al verklaard dat ze ‘zich nergens voor hoeft te excuseren’. De Russische inval in Oekraïne is volgens Merkel ‘onaanvaardbaar en een gigantische fout van Rusland’.

Merkel was zestien jaar lang bondskanselier van Duitsland voor de Christendemocratische CDU. Ze groeide zelf op in Oost-Duitsland, als onderdeel van de Sovjet-Unie. Tijdens haar kanselierschap probeerde ze steeds goede (zakelijke) banden te onderhouden met Rusland. Poetin heeft op zijn beurt ook goede banden met Duitsland. In een vorig leven was hij er geheim agent voor de spionagedienst van de Sovjets. Beide (ex-)wereldleiders zijn elkaars taal machtig.