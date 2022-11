Vaya Con Dios krijgt Lifetime Achievement Award op MIA’s

Na The Scabs, Arno en Soulsister zal Vaya Con Dios volgend jaar geëerd worden met een Lifetime Achievement Award op de MIA’s. Dani Klein (69), het laatste originele lid van de band, zal tijdens de liveshow de onderscheiding in ontvangst nemen. Zij bracht vorige maand nog een album uit met herwerkingen van oude songs.

De groep wordt zo geëerd voor ‘haar indrukwekkende parcours en oeuvre’. ‘Vaya Con Dios is als een van de enige Belgische namen zo nadrukkelijk, zo lang en zo breed aanwezig geweest op het internationale plan’, stelt de VRT. Vaya Con Dios verkocht meer dan tien miljoen platen en trad op van Moskou tot Johannesburg.

De uitreiking vindt plaats op 26 januari.

Vaya Con Dios, een band die akoestische nummers met invloeden van soul, blues, swing en Franse chansons bracht, is bij toeval ontstaan. De twee bevriende muzikanten Dirk Schoufs en Willy Lambregt kregen de vraag om sfeermuziek te maken voor de opening van een nieuwe winkel. Zij namen Dani Klein mee. Al snel begonnen ze eigen nummer te maken.

Willy Lambregt moest uiteindelijk kiezen tussen Vaya Con Dios en The Scabs, waar hij als Willy Willy bekendstond. Hij koos voor The Scabs. Dani Klein en Dirk Schoufs - intussen een koppel - gingen voort en scoorden Europese hits met ‘Puerto Rico’, ‘Don’t cry for Louie’, ‘Nah neh nah’ en ‘What’s a woman’. In 1990 kwam er een einde aan hun relatie en samenwerking. Hij overleed kort na de breuk. Dani Klein ging alleen verder in wat de grootste succesperiode voor de groep wordt. In 2014 nam ze afscheid van het ­podium, met grote concerten in de Lotto Arena en Vorst Nationaal.

De genomineerden voor de MIA’s worden op 30 november bekendgemaakt. Vorig jaar kreeg Soulsister, de rockband van Paul Michiels en Jan Leyers, de Lifetime Achievement Award.