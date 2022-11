Het wordt vrijdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien vanaf de kust. In het oosten is het vanochtend nog grijs met veel lage wolken en kans op lichte neerslag.

In de loop van de namiddag wordt het droog met meer zon, meldt het KMI.

De maxima liggen rond 7 of 8 graden in de Ardennen, rond 11 graden in het centrum en rond 12 graden aan zee. De wind waait matig uit zuidwest, ruimend naar westzuidwest.

Vrijdagavond en -nacht zijn er brede opklaringen in Laag-België, terwijl er ten zuiden van Samber en Maas veel lage bewolking (met eventueel nevel of mist) verschijnt. De minima liggen tussen 0 en +7 graden. De wind waait zwak tot matig uit west, krimpend naar zuidwest.

Zaterdag start zonnig met geleidelijk meer middelhoge wolkenvelden vanuit het westen. In de Ardennen komt er echter mist of lage bewolking voor, die wellicht een groot deel van de dag blijft hangen. In de namiddag komen er vrij veel middelhoge wolkenvelden voor, maar blijft het droog. De maxima liggen tussen 5 graden in de nevelige gebieden van de Ardennen en 10 graden elders. De wind waait matig, tijdelijk eerst zwak, uit het zuiden tot zuidwesten.