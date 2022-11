Adidas onderzoekt mogelijk grensoverschrijdend gedrag Ye

Adidas gaat beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Ye onderzoeken. Dat heeft het sportkledingbedrijf donderdag bekendgemaakt.

Aanleiding voor het onafhankelijke onderzoek zijn aantijgingen van tientallen Adidas-medewerkers waar het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone dinsdag over berichtte. De rapper, die voorheen bekend stond als Kanye West, zou pornografische beelden hebben getoond tijdens sollicitatiegesprekken en vergaderingen, en op kantoor zou sprake zijn geweest van een ‘angstcultuur’.

De raad van bestuur van Adidas ontving diezelfde dag een anonieme brief waarin verschillende werknemers het bedrijf ervan beschuldigen ‘het morele kompas uitgezet te hebben’. Ook schrijven ze jarenlang geleden te hebben onder ‘verbaal geweld, vulgaire tirades en pesterijen’ van Ye.

Adidas laat donderdag in een verklaring weten dat ‘het momenteel niet duidelijk is of de beschuldigingen in een anonieme brief waar zijn’, maar dat het de aantijgingen ‘zeer serieus’ neemt en daarom ‘onmiddellijk’ een onafhankelijk onderzoek naar de zaak te beginnen.

Het sportkledingmerk liet eerder deze week weten dat het geen ‘privégesprekken, details of evenementen zou bespreken die hebben geleid tot onze beslissing om het Adidas Yeezy-partnerschap te beëindigen’, maar zei daarnaast wel ‘actief betrokken te zijn bij gesprekken met onze medewerkers over gebeurtenissen die hebben geleid tot onze beslissing om de samenwerking te beëindigen.’

Het bedrijf werkte sinds 2015 met Ye aan zijn schoenenlijn Yeezy, maar deze samenwerking werd afgelopen maand stopgezet nadat hij antisemitische uitspraken had gedaan op sociale media. Volgens analisten is Yeezy goed voor 7 procent van de bedrijfsomzet van Adidas. Het bedrijf heeft laten weten dat het verlies van de schoenenlijn de verwachte winst dit jaar hoogstwaarschijnlijk zal halveren.