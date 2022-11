Franse gerecht onderzoekt financiering van Macrons verkiezingscampagnes

Het Franse gerecht heeft een onderzoek gestart naar de verkiezingscampagnes van president Emmanuel Macron in 2017 en 2022. Dat bevestigt het parket, nadat de krant Le Parisien donderdag al over het onderzoek berichtte. Volgens het financieel parket in Parijs wordt er bekeken of Macron op onrechtmatige wijze voordeel heeft gehaald uit de diensten van het Amerikaanse adviesbureau McKinsey.

De Franse belastingdiensten hadden dit voorjaar een onderzoek opgestart naar McKinsey. De Franse tak van het Amerikaanse advieskantoor wordt beschuldigd van belastingontduiking. Er zijn al minstens tien jaar geen belastingen meer betaald in Frankrijk, maar het bedrijf zegt de wet te hebben nageleefd.

De McKinsey-affaire deed al stof opwaaien tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen, aangezien de overheidsuitgaven voor extern advies fors waren gestegen tijdens de eerste ambtstermijn van president Macron.

Geheime steun?

Er wordt nu nagegaan of er sprake is van het verkeerd beheer van campagnerekeningen en van favoritisme. Concreet wordt onderzocht of Macron tijdens zijn verkiezingscampagnes geheime steun heeft ontvangen van McKinsey, die hij eigenlijk had moeten vermelden op de balans van zijn campagnefinanciering. Met het oog op gelijke kansen voor de kandidaten, worden campagnekosten namelijk beperkt door de Franse wet. Er duiken echter herhaaldelijk beschuldigingen op van politici die uitgaven zouden verbergen, of die rekeningen zouden manipuleren om te verhullen dat ze het toegestane budget hebben overschreden.

Voorts wil het gerecht onderzoeken of McKinsey door de regering is bevoordeeld bij het toekennen van adviescontracten en of Macron van eventuele tegenprestaties heeft kunnen profiteren.

Elysée: ‘Gerecht moet onderzoek voeren’

De krant Le Monde had eerder al geschreven dat consultants en ex-consultants van McKinsey in 2017 aan de verkiezingscampagne van Macron hadden meegewerkt en dat McKinsey-medewerkers later functies hadden gekregen op ministeries en in Macrons partij.

Het Elysée zegt in een reactie enkel dat het kennis heeft genomen van de mededeling van het parket. Het is aan het gerecht om de zaak in volledige onafhankelijkheid te onderzoeken, klinkt het nog.