Iconische stickers Rode Kruis verdwijnen: organisatie gooit het na 62 jaar over een andere boeg

Vanaf volgend voorjaar zullen vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen geen stickers meer verkopen ten voordele van de lokale afdelingen, maar pleisters. Rode Kruis-Vlaanderen kiest voor pleisters, een gebruiksvoorwerp dat een duidelijke link heeft met de activiteiten van de organisatie.

Rode Kruis-Vlaanderen viert zijn vijftigste verjaardag, maar al veel langer worden elk voorjaar stickers verkocht waarvan de opbrengst naar de lokale afdelingen van het Rode Kruis gaat. Voor zijn jubileum heeft Rode Kruis-Vlaanderen beslist om voortaan geen stickers meer te verkopen, maar pleisters. ‘De tijd was rijp voor iets nieuws. En met de pleisters kiezen we voor een bruikbaar product, dat tegelijk ook een duidelijke link met een van onze activiteiten heeft’, zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen.

De stickers werden verkocht sinds 1961, elf jaar voor het Belgische Rode Kruis een aparte structuur had voor Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap. Sinds 1983 prijkte er een stipfiguur op de stickers, de allereerste waren de Smurfen. Veertig jaar later krijgen de Smurfen ook de eer om als eersten op de nieuwe pleister te staan.

Die pleister ziet er op het eerste gezicht eigenlijk hetzelfde uit als de voormalige sticker: het gaat om één groot stuk in een sleeve, waar je zelf pleisters op maat kan van afknippen. Voor de verkoopactie blijft Rode Kruis-Vlaanderen bij hetzelfde recept. Van 20 april tot 4 mei 2023 zullen de vrijwilligers van de verschillende lokale afdelingen op de traditionele plaatsen staan, van kruispunten tot parkings van warenhuizen of shopping centra. Ook de verkoop via verschillende lokale handelaars en via de website blijft zoals voorheen.

Duurder

De pleister zal wel een beetje duurder zijn, en 10 euro kosten in plaats van 5 euro voor de sticker. Die prijs van 5 euro werd sinds 1993 niet meer aangepast. De opbrengst gaat volledig naar de lokale afdelingen. ‘De kosten die onze 225 lokale afdelingen moeten maken voor hun werking - denk bijvoorbeeld aan ambulances, interventiekledij of materiaal voor eerstehulpopleidingen - stijgen al 30 jaar lang, onder andere door de inflatie. Terwijl de prijs van de stickers, hun belangrijkste bron van inkomsten, tijdens diezelfde periode ongewijzigd bleef’, legt Vandekerkckhove uit. ‘Met de wijziging naar 10 euro voor de pleister kunnen onze lokale afdelingen en hun vrijwilligers hun activiteiten blijven verderzetten.’