‘We moeten groeien tijdens het WK. Het is een luxe als je dat kunt doen door te winnen’

Roberto Martinez kan opnieuw glimlachen. Daags na de povere WK-start tegen Canada verwelkomde hij Romelu Lukaku opnieuw op training. Zonder ongelukken kan de bondscoach zondag tegen Marokko opnieuw op zijn topschutter rekenen.

De dag na de krappe 1–0-zege tegen Canada stond Romelu Lukaku op het trainingsveld van de Rode Duivels. Het was een beperkte sessie met de reservespelers, maar dat de topschutter aller tijden van de Belgische nationale ploeg opnieuw fit is, stemt bondscoach Roberto Martinez tevreden.

‘Of hij zondag tegen Marokko speelt, wordt een medische beslissing’, zegt Martinez. ‘Morgen (vrijdag, red.) doet hij een volledige sessie met de groep mee. Ondervindt hij geen reactie, dan komt hij terug in de selectie. Of hij in de basis start of niet, zien we dan wel.’

Was het met Romelu Lukaku tegen Canada een andere wedstrijd geweest?

‘Nee, helemaal niet. De goal van Michy Batshuayi was heel mooi gedaan. Romelu is een uitzonderlijke spits, maar Michy deed het uitstekend voor het team. Dat doelpunt was belangrijk en hij werkte heel hard. Ook Loïs Openda deed het heel goed. Ik ben heel tevreden over mijn drie spitsen. Ze kunnen alle drie iets bijbrengen.’

Na de verloren oefenwedstrijd tegen Egypte had u het over een ‘wake-upcall’. Hoe verklaart u dan de slechte start tegen Canada?

‘Canada speelde met heel veel risico. Het verdedigde bijzonder hoog, met veel spelers op onze helft. We leden te snel balverlies, waardoor we te veel meegingen in hun spel: de bal snel onderscheppen en de tegenaanval met snelle jongens op gang brengen. 90 minuten lang heeft Canada zijn kwaliteiten kunnen gebruiken: snelheid, kracht en dynamiek.’

Lag het ook niet aan de Belgen? Waarom gaat het allemaal zo weinig dynamisch en traag?

‘We zijn een team dat de bal moet hebben en het spel moet dicteren. Als dat niet gebeurt, hebben we het heel moeilijk. Tegen Canada slaagden we er niet in onder de druk uit te komen. We moeten sterker worden in balbezit en groeien in het toernooi. Normaal heb je daar drie voorbereidingswedstrijden voor, nu moeten we dat doen tijdens het WK. Maar het is een luxe als je dat kan doen door te winnen.’

‘Versta me niet verkeerd: we speelden niet goed en moeten zelfkritisch zijn, maar we deden wel wat nodig was om de wedstrijd te winnen. We verdedigden intensief, blokten ballen af, gooiden lichamen in de strijd. Het was ook geen toeval dat Thibaut Courtois een penalty pakte. Dat is ook zijn taak. We wonnen dankzij onze ervaring, onze gretigheid en de frustratie die de Canadezen soms toonden. Maar we speelden niet goed, daar moeten we eerlijk in zijn.’

Naar verluidt was u razend aan de rust. Bent u ooit al zo boos geweest?

‘Ik hoop dat ik nog bozer kan worden, want dat betekent dat we nog grotere wedstrijden zullen spelen. Ik heb een eerlijke relatie met de spelers. Ze weten wanneer ik blij ben en wanneer ik niet blij ben. Ik ben altijd mezelf en toon mijn emoties. Het is goed dat iedereen reageerde in de tweede helft en we wonnen. Dat is het enige dat belangrijk is.’

Martinez over de reactie van De Bruyne: ‘Zijn emoties zijn belangrijk voor ons.’ Foto: Getty Images

Kevin De Bruyne was ook boos. Hebt u nog met hem gesproken?

‘We overleggen voortdurend. Hij begrijpt het spel en ziet wanneer we het anders moeten aanpakken. Hij zag de mogelijkheden om de ruimtes in de rug van Canada te benutten, maar het kwam er niet uit en dat frustreerde hem. Als je in groep bent, heb je soms discussies. Alleen zag je dat nu op tv. Toby (Alderweireld, red.) en Kevin waren gewoon aan het praten. Kevin won al veel trofeeën en weet wat wedstrijden winnen is. Zijn emoties zijn belangrijk voor ons.’

Hij is het hogeschoolvoetbal onder Pep Guardiola gewend. Verklaart dat zijn frustraties? Dat zijn ploegmaats niet even slim zijn als hij?

‘Clubvoetbal en internationaal voetbal zijn sowieso anders. Automatismen, synchronisatie, samenspel – er zijn veel meer trainingen bij een club om daar aan te werken. Maar dat geldt niet alleen voor Kevin, dat geldt voor elke speler. Hij is gewoon iemand die weet dat hij een speler is die het verschil kan maken. Dan frustreert het hem als het er niet uitkomt.’

Riskeert zijn lichaamstaal geen negatieve invloed te hebben op de andere spelers?

‘Nee, Kevin heeft meer dan honderd interlands op de teller. De meeste andere spelers kennen hem door en door. Van de 26 zijn er maar 10 die hun eerste WK spelen. Op dat vlak is er geen probleem.’

Viel ook sterk in: Amadou Onana. Kunt u hem tegen Marokko uit de basis houden?

‘(ontwijkend) Hij zit in de selectie omdat hij een heel ander profiel heeft dan de andere centrale middenvelders in mijn selectie. Axel Witsel, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Leander Dendoncker en Amadou Onana zijn de spelers die in aanmerking komen voor die positie. Wie speelt, hangt van wedstrijd tot wedstrijd af. Maar we kunnen tot vijf wissels per wedstrijd doen. Daardoor zijn er twee manieren om een wedstrijd voor te bereiden: je kunt een team kiezen dat aan de wedstrijd begint en een team waarmee je de wedstrijd eindigt.’

Wat vond u van Eden Hazard?

‘Zijn prestatie was solide. Hij leed geen balverlies. Als hij de bal krijgt, stopt het spel en krijg je meer opties, hij kan links en rechts gaan. Het was geweldig dat hij het zestig minuten volhield in een fysiek veeleisende match. Ik ben blij voor hem. Hij is twee jaar door een moeilijke periode gegaan, ook als mens. Eerst door zijn blessures, daarna omdat hij niet speelde en zijn team niet kon helpen. Maar hij is altijd beschikbaar geweest voor de nationale ploeg. Ik ben blij dat hij sterk aan het toernooi is begonnen.’

Welke lessen trekt u uit de eerste ronde van het WK?

‘Het gebeurt niet vaak dat een ploeg de eerste match verliest en wereldkampioen wordt. Maar het is al gebeurd, in 2010 met Spanje. Je mag dus niemand afschrijven, Argentinië en Duitsland maken nog kans.’

‘Na één match kun je de ploegen nog niet naar waarde schatten. Er zijn emoties die bij een eerste wedstrijd komen kijken. Je ziet teams die niets te verliezen hebben tegen teams die veel te verliezen hebben. Dat is voor mij de trend van de eerste ronde. Vroeger had je op WK’s ploegen die op veilig speelden en hoopten dat er een appel uit de kast viel. Nu zijn ploegen bereid risico’s te nemen. Canada en Saudi-Arabië zijn goed voorbereid, nemen initiatief, zoeken de één-tegen-één, zetten het blok hoog. Ik hou van die trend. Voetbaltechnisch gaan we een fantastisch toernooi tegemoet.’

Wordt het makkelijker tegen Marokko?

‘Dat zou ik niet zeggen. Op de flanken hebben ze veel snelheid, ze zijn heel dynamisch en in één-tegen-één-situaties zijn ze heel sterk. Ze zijn ook heel goed op verdedigend vlak. Ze lieten de bal soms aan Kroatië en dat maakte hen niet zenuwachtig. Het wordt anders, maar qua pressing en dynamiek wordt het even moeilijk. Het is een ander team dan Canada. De wedstrijd tegen Egypte is een goede parameter.’