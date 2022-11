Voormalig wereldkampioen motorcross André Malherbe is overleden

Voormalig motorcrosser André Malherbe, die zich in 1980, 1981 en 1984 tot wereldkampioen 500cc kroonde, is op 66-jarige leeftijd overleden nadat hij drie weken geleden in het ziekenhuis werd opgenomen. Dat meldt RTBF en werd aan Belga bevestigd door Christian Dejasse van de Belgische Motorrijdersbond (BMB).

Malherbe, die ook drie keer vicewereldkampioen werd in de 500cc, veroverde verder twee Europese titels in de 125cc en won met België drie keer de Motorcross der Naties (1977, 1979 en 1980). In 1984 kreeg hij de Nationale Trofee voor Sportverdienste. In totaal won Malherbe niet minder dan 41 Grand Prixs.

Bij zijn eerste deelname aan Parijs-Dakar in 1988 kwam Malherbe zwaar ten val met zijn motorfiets, waardoor hij verlamd raakte. Er kwam zo abrupt een einde aan zijn sportcarrière.