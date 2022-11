Hacking bij lokale politie Zwijndrecht: gevoelige PV’s en andere informatie online gezet

Een hacker heeft duizenden nummerplaten, flitsboetes en PV’s online gezet die hij buitmaakte bij de politiezone Zwijndrecht. Dat meldt VTM Nieuws. Daarvoor zou hij enkel een eenvoudig paswoord hebben geraden.

Volgens VTM Nieuws zou een hacker zich, vermoedelijk in september, inloggen bij de lokale politie Zwijndrecht . Die zou het Citrix-systeem om op afstand te werken, erg slecht beveiligd hebben. Er werd geen tweestapsverificatie gebruikt, en de hacker zou erin geslaagd zijn om het het paswoord te raden.

Daardoor kreeg de cybercrimineel toegang tot alle gegevens van 2006 tot september 2022. Daarop zou hij geprobeerd hebben om de politie af te persen. Toen dat niet lukte, plaatste hij een kopie van de gegevens online.

Zo kon VTM Nieuws onder andere duizenden PV’s inkijken, waaronder aangiftes van ouderlijk geweld en pooierschap en prostitutie. Ook de door de politie opgevraagde gegevens bij telecombedrijven en nummerplaten en andere data die in de lokale politiezone werden geregistreerd door de slimme ANPR-camera’s, staan online.

‘Soms gebeuren er menselijke fouten waardoor mensen toegang kunnen krijgen tot een systeem, maar intussen is dit niet meer mogelijk’, bevestigt politiekorpschef Marc Snels aan VTM Nieuws. ‘Het is een heel spijtige zaak, wij vinden het bijzonder vervelend. Het is onze bekommernis dat de gevolgen minimaal zullen zijn.’ De Computer Crime Unit van de Antwerpse politie zou het Openbaar Ministerie ondertussen assisteren met het onderzoek naar de dader(s).