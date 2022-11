Maggie De Block: ‘Het zit echt niet in mijn aard om confituur te gaan maken’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Confituur

Ex-minister en huidig Open VLD-fractieleider Maggie De Block (60) kondigde eerder deze week al aan dat ze in 2024 afscheid wil nemen van de nationale politiek. In Villa Politica kwam ze daar donderdagmiddag nog eens op terug. ‘Ik heb maanden geleden al aan mijn voorzitter gezegd dat ik nog met veel plezier de lijst zal duwen omdat ik loyaal ben aan de partij waar ik toch 25 jaar mijn goesting heb mogen doen. Ik heb een mooie carrière gehad en ik laat nu plaats aan iemand jonger.’

Wat ze dan in de toekomst nog wil doen? ‘U weet dat mijn man een tweede honeymoon wil (lacht). Maar daarnaast zal ik wel nog actief blijven. Het zit echt niet in mijn aard om confituur te gaan maken.’

Moedige midden

Intussen timmert het voormalige CD&V-kopstuk Wouter Beke (48) hard aan de weg terug na zijn ontslag als Vlaams minister van Welzijn eerder dit jaar. In het federaal parlement kwam hij donderdagmiddag voor het eerst tussen in het vragenuurtje. ‘Dit is mijn eerste vraag sinds ik zes maanden geleden terugkeerde naar de Kamer’, zei hij glunderend.

Zijn rentree op de bühne deed hem zichtbaar deugd en Beke begon zowaar te grappen en te grollen. ‘Ik was aangenaam en verrast omdat u vandaag in het oranje bent’, knipoogde hij naar de nieuwe staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open VLD). Daarna volgde nog een kwinkslag naar N-VA-fractieleider Peter De Roover. ‘Onze partij heeft de lat voor de structurele hervormingen gelegd. Ik zou zeggen aan de regering: spring der over.’ Een grote stand-upcomedian lijkt aan Beke toch niet verloren gegaan.

Confituur (2)

De Block, zelf ooit de populairste politica van het land, stak bij Villa Politica haar partijgenote en ex-staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker nog een hart onder de riem. ‘Binnen de partij is het heel pijnlijk dat iemand omwille van een politieke storm moet vertrekken. Ze moet nu wat tijd voor zichzelf nemen en ik ben er zeker van dat ze nog een politieke toekomst zal hebben.’

Op de vraag van Villa Politica of De Bleeker ook had moeten vertrekken als ze een man in plaats van een vrouw was geweest, reageert De Block kort en krachtig. ‘Ik vind dat een rare discussie. Als de helft van de regering uit vrouwen bestaat dan is er ook meer kans dat er een vrouw plots moet vertrekken. Vroeger zat er soms maar één vrouw in de regering, zoals met Paula D’Hondt die juist overleden is.’

Moedige midden (2)

Wouter Beke ging in het federaal parlement intussen vrolijk verder op zijn elan. ‘Mevrouw de staatssecretaris, het is precies een jaar geleden dat we samen aanwezig waren op een musical over de Belgische revolutie in 1830’, knipoogde hij opnieuw. ‘Wat we vandaag nodig hebben, is opnieuw een revolutie. Maar geen revolutie van de extremen, wel een revolutie van de redelijkheid’, zo greep Beke terug naar zijn slogans als CD&V-voorzitter drie jaar geleden. ‘We hebben nood aan een revolutie van het moedige midden waarbij de gevoeligheden van links en van rechts worden overstegen om structurele hervormingen te doen.’ Zijn verwijzingen werden bij de premier en de staatssecretaris en in het parlement vooral op hilariteit onthaald.