VN start onderzoek naar repressie in Iran

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft beslist om een onderzoek te starten naar de manier waarop Iran de protesten in het land onderdrukt.

Er komt een onafhankelijk VN-onderzoek naar de dodelijke repressie van de protesten in Iran. Dat werd beslist per stemming door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties met een ruime meerderheid. Er waren 25 stemmen voor, zes tegen en zestien onthoudingen. Activisten juichten de beslissing toe. De vertegenwoordiger van Teheran in Genève beschuldigt het Westen er dan weer van de Mensenrechtenraad te misbruiken.

De Mensenrechtencommissaris van de VN, Volker Türk, riep Iran eerder al op te stoppen met het ‘disproportionele’ gebruik van geweld tegen de demonstranten. Er zijn massale protesten in het land sinds 16 september, toen de Koerdische vrouw Mahsa Amini overleed na een arrestatie, omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Met name in de Koerdische steden heeft het regime de repressie de voorbije dagen aangescherpt. Volgens de VN kwamen daar deze week al veertig mensen om het leven.

Bewijzen

De beslissing van de VN betekent dat een speciaal daartoe aangestelde onderzoeksgroep bewijzen zal verzamelen van dat disproportionele staatsgeweld. Dat is niet zonder betekenis. Begin dit jaar veroordeelde een Duitse rechtbank een voormalige Syrische kolonel tot een levenslange gevangenisstraf op basis van bewijs dat door een gelijkaardig VN-onderzoek werd verzameld.

Aan De Standaard wees Tara Sepehri Far van Human Rights Watch eerder al op het belang van zo’n onderzoek naar de repressie in Iran. Volgens Türk maakt Iran een ‘mensenrechtencrisis’ door, met 14.000 gearresteerde mensen, onder wie kinderen. Teheran was niet ingegaan op zijn vraag om het land te bezoeken.