Orpea schuift topman België aan de kant

De Franse woonzorggroep Orpea heeft een nieuwe topman aangeduid voor ons land. Die moet de Belgische tak weer rendabel maken.

De woonzorgcentra van de Franse groep Orpea behoren in ons land tot de duurste van het segment, maar ze zijn niet rendabel. Dat komt onder meer doordat ze een te lage bezettingsgraad hebben, van gemiddeld 70 procent. Bovendien staan vijf woonzorgcentra van Orpea onder verhoogd toezicht, omdat ze niet volledig voldoen aan de kwaliteitseisen die de Vlaamse overheid stelt.

Ook in Frankrijk ligt de groep onder vuur. Begin dit jaar onthulde de onderzoeksjournalist Victor Castanet dat Orpea winst boven zorg stelde en dat bewoners verwaarloosd werden. Er lopen gerechtelijke onderzoeken naar het vorige management.

De huidige ceo van de Franse groep, Laurent Guillot, wil schoon schip maken en stelde eerder deze maand zijn herlanceringsplan voor. Hij benoemde daarbij de ‘malversaties en onethische praktijken van het vorige management’, als reden voor de herstructurering.

‘Businessmodel verbeteren’

Ook in België moet de groep eerst terug rendabel worden. Dat is de opdracht die de nieuwe ceo voor Orpea België, Olivier Van Hautte, meekrijgt. Geert Uytterschaut, die drie jaar lang ceo van Orpea België was, moet opstappen.

‘Uytterschaut was aangetrokken om de activiteiten van Orpea ook uit te breiden naar Nederland en Noord-Europa. Intussen is de context erg veranderd’, zegt woordvoerster Marijke Verboven. ‘De nieuwe ceo heeft een ander profiel. Hij moet het businessmodel verbeteren. Hij is vandaag gestart met de eerste gesprekken en analyses. Beslissingen zijn er nu nog niet genomen. Feit is: Orpea moet terug rendabel worden. Het einddoel is opnieuw goede zorg te bieden. Dat is ook het motto van de Franse ceo: zorg boven vastgoed.’

Van Hautte startte donderdag de eerste gesprekken op met het management. Ongetwijfeld ging het daarbij ook over het woonzorgcentrum Park Lane, dat onder verhoogd toezicht staat. Het is gevestigd in een voormalig hotel aan het Antwerpse stadspark en biedt plaats aan 148 bewoners, maar nu wonen er nog maar zestien.