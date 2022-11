Vliegtaks bracht al ruim 11 miljoen euro op

Omdat er uitstel van betaling werd verleend, kunnen de inkomsten uit de vliegtaks nog verder oplopen. Maar of ze ook de geambieerde gedragswijziging teweegbrengt, valt te betwijfelen.

In de eerste zeven maanden nadat ze werd ingevoerd, heeft de vliegtaks de Belgische schatkist al 11,6 miljoen euro opgeleverd. Dat blijkt uit cijfers die De Standaard bij de FOD Financiën heeft opgevraagd. Sinds april betalen passagiers die vanuit een Belgische luchthaven vertrekken, een inschepingstaks (zoals ze officieel heet). Die viseert vooral korte vluchten, waarvoor klimaatvriendelijkere alternatieven beschikbaar zijn: wie minder dan 500 kilometer vliegt, betaalt 10 euro extra, voor vluchten verder binnen Europa is de belasting beperkt tot 2 euro en voor bestemmingen buiten Europa ligt het tarief op 4 euro.

De invoering van de taks kaderde in de ‘minitaxshift’, uitgewerkt door minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), om mee de lasten op arbeid te helpen verminderen. Op voorhand had Van Peteghem erop gerekend dat de vliegtaks dit jaar 30 miljoen euro zou opbrengen, en volgend jaar 40 miljoen euro. Met 11,6 miljoen euro in zeven maanden – inclusief het drukke zomerseizoen – is nog niet de helft van het begrote bedrag binnengekomen. Maar er is uitstel van betaling verleend, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, waardoor ‘het bedrag niet alle vluchten dekt’. De inkomsten kunnen dus nog aardig oplopen, wetende dat er op 30 september nog maar 5,7 miljoen euro was opgehaald.

Nog steeds minder vluchten

Bij Van Peteghem is er dan ook geen reden tot ongerustheid. Het loopt ‘zoals verwacht’, zegt zijn woordvoerder Miet Deckers. ‘De geraamde opbrengsten waren gebaseerd op simulaties, maar afhankelijk van de conjunctuur in de luchtvaart kunnen die variëren.’

Toen de minitaxhift werd onderhandeld, lag het aantal passagiers op Brussels Airport, de grootste luchthaven van het land, nog bijna de helft lager dan voor de coronacrisis. Maar vanaf april begon de situatie te verbeteren, en ondertussen schommelt het aantal reizigers in Zaventem nu al maanden rond de 80 procent van het niveau van 2019. ‘Vooral de vluchten naar Aziatische bestemmingen, waar soms nog strengere reisrestricties gelden, zijn weggevallen’, klinkt het bij Brussels Airport.

Luchtvaartmaatschappijen toonden zich van meet af aan kritisch voor de taks, en ondertussen werden er al twee juridische procedures tegen opgestart, zei Van Peteghem vorige maand in de Kamer. Vooral het feit dat de belasting zo snel én met terugwerkende kracht is ingevoerd, leidde tot grote frustratie. Daardoor moesten luchtvaartmaatschappijen de belasting zelf ophoesten voor alle reizigers die na maart vertrokken, maar hun ticket al voor de invoering hadden geboekt. Het zou Air Belgium, Brussels Airlines en TUI fly samen zo’n 5 miljoen euro kosten, waarschuwden de luchtvaartmaatschappijen toen. Hoe hoog dat bedrag uiteindelijk was, kunnen ze vandaag (nog) niet zeggen, blijkt uit navraag.

‘Idiote taks’

Ryanair-topman Michael O’Leary sprak dan weer over een ‘idiote’ taks. Niet alleen noemde de Ier ze als een van de redenen om zijn basis op Zaventem op te doeken (hoewel Ryanair dezelfde taks moet betalen voor vluchten vanop Charleroi), maar hij vindt ze ook ‘discriminerend’, omdat ze niet geldt voor transferpassagiers. Wie van New York naar Zaventem vliegt, en er overstapt naar een Europese of Afrikaanse bestemming, moet ze niet betalen, en wie van Zaventem een ‘ultrakorte’ vlucht naar Amsterdam of Parijs neemt om over te stappen op Schiphol of Charles De Gaulle, zal maar 2 of 4 euro moeten ophoesten in plaats van 10.