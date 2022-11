Munt bewijst bestaan ‘valse’ Romeinse keizer

Een Romeinse munt die driehonderd jaar geleden gevonden werd in Transsylvanië en eerder werd afgedaan als namaak, zou dan toch echt zijn. Het betekent ook eerherstel voor Sponsianus, een obscure Romeinse heerser die al uit de geschiedenisboeken was gewist.

De munt met daarop de naam en het aangezicht van Sponsianus werd in 1713 gevonden in Transsylvanië, nu een deel van Roemenië maar ooit een verre uithoek van het Romeinse rijk. Oorspronkelijk werd de munt als echt beschouwd, tot experts in de 19de eeuw het vermoeden kregen dat die het om een werkstuk ging van 18de-eeuwse valsemunters.

Nadat muntexpert Henry Cohen van de Bibliothèque Nationale de France de munt in zijn grote catalogus van Romeinse munten had bestempeld als een moderne vervalsing, en hem ook nog eens slecht gemaakt en ‘belachelijk voorgesteld’ had genoemd, verdween hij in een museumschuif. Tot professor Paul Pearson van University College London de munt bij een onderzoek voor een boek nog eens onder de microscoop hield. Hij vond daarbij krassen die zouden bewijzen dat de munt tweeduizend jaar geleden al in omgang was.

‘Keizer gevonden’

‘We hebben een keizer gevonden’, verklaarde een verblufte Pearson aan de BBC. ‘Sponsianus was een figuur die door experts als vals werd beschouwd en afgeschreven was. Maar wij denken dat hij echt heeft bestaan en dat hij een rol heeft gespeeld in de geschiedenis.’

Aangenomen wordt dat Sponsianus een militaire leider was die midden de jaren 200 tijdens een relatief korte periode de macht greep in de Romeinse provincie Dacia. ‘Hij gaf zichzelf de titel van imperator of opperbevelhebber, wat normaal voorbehouden was voor de keizers’, aldus Pearson. ‘Maar er zijn andere voorbeelden van regionale keizers. Als we Romeinse keizers toelaten zichzelf te benoemen, dan was hij een Romeinse keizer.’