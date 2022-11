Voor verkrachting veroordeelde KU Leuven-professor zet tegenaanval in

Hoogleraar aan de KU Leuven F.D. blijft ondanks zijn veroordeling tot 54 maanden cel staalhard ontkennen dat hij in juli 2016 een studente verkrachtte. Hij kiest voor de tegenaanval en vroeg een nieuw proces, dat donderdag in Antwerpen startte. Dat hij in het eerste vonnis werd weggezet als ‘pervert’ en ‘seksueel roofdier’, pikt hij niet.