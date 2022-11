Binnenkort 5G-dekking op Europese vluchten

Luchtvaartmaatschappijen zullen voortaan de nieuwste 5G-technologie op hun vliegtuigen kunnen installeren, zodat passagiers op vluchten binnen de EU hun smartphones en andere geconnecteerde apparaten kunnen gebruiken zoals ze dat op de begane grond doen.

De Europese Commissie heeft de wetgeving rond mobiele communicatie aangepast aan de meest moderne standaarden, maakte ze woensdag bekend. Daardoor kan ook in vliegtuigen 5G-dekking beschikbaar worden gemaakt, naast de reeds bestaande, oudere standaarden. ‘De ‘sky’ is niet langer de ‘limit’ wanneer het gaat over supersnelle verbindingen met een hoge capaciteit’, vat Europees commissaris voor Interne Markt Thierry Breton de beslissing samen.

De 5G-dekking wordt mogelijk gemaakt door het installeren van een zogenaamde picocell in het vliegtuig. Via dat netwerkstation kunnen telefoongesprekken, tekstberichten en dataverkeer langs een satellietnetwerk naar een mobiel netwerk op de begane grond gestuurd worden.

Met een ander besluit wil de Commissie ook de 5GHz-frequenties openstellen voor wifi in auto’s, bussen en andere vervoersmiddelen. België en de andere lidstaten krijgen tot 30 juni 2023 de tijd om de 5GHz-banden toegankelijk te maken voor het wegvervoer.