Podcast | We zijn met acht miljard mensen en er is nog plaats genoeg

Er lopen sinds kort officieel acht miljard mensen rond op onze planeet. Dat is bijzonder veel. Volgens de Verenigde Naties zal de wereldbevolking nog aangroeien tot 10 miljard, en vooral Afrika blijft nog sterk doorgroeien. Hoe weten we dat we met zoveel zijn? En kan onze planeet een verdere groei nog aan?





In de jaren 1960 telde de planeet Aarde voor het eerst meer dan 3 miljard mensen. Toen nam de wereldbevolking jaarlijks toe met meer dan 2 procent. Hadden we die groei aangehouden, dan zouden we dit jaar de mijlpaal van 12 miljard hebben gevierd. Maar dat is dus niet gebeurd. De wereldbevolking bleef wel aangroeien, maar steeds trager.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Dries De Smet| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Kaja Verbeke en Alexander Lippeveld| Eindredactie Kaja Verbeke| Audioproductie Chiaran Verheyden| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.