It’s that time of the year again … Of toch bijna. Daar spelen ze bij de Engelse vervoersmaatschappij Dartmouth Steam Railway slim op in. Een trein uitgerust met lichtjes rijdt er langs de Engelse zuidkust als attractie tijdens de kerstperiode. De trein rijdt momenteel nog proefritjes, maar vanaf vrijdag kan het grote publiek erop plaatsnemen.