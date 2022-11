Opnieuw geen winst voor Trumpkandidate Sarah Palin: Alaska stuurt Democrate naar Congres

Ook bij de laatste tellingen van de midtermverkiezingen blijven trumpisten verliezen. De laatste in het rijtje is nu Sarah Palin. De ex-gouverneur van Alaska moet voor de tweede keer in korte tijd de duimen leggen tegen de Democrate Mary Peltola.

Sarah Palin, een Republikeinse politica die weleens ‘de voorbode van Trump’ genoemd werd, slaagt er maar niet in om haar politieke comeback te maken. Nu alle stemmen geteld zijn, is het duidelijk dat de ex-gouverneur en voormalige running mate van presidentskandidaat John McCain niet naar het Huis van Afgevaardigden trekt. Palin genoot de goedkeuring van ex-president Donald Trump voor deze midterms.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Palin naast een parlementszitje grijpt. In september trok ze al aan het kortste eind tegen Mary Peltola bij vervroegde verkiezingen in haar staat Alaska. Dat was toen een politieke aardverschuiving in de traditioneel Republikeinse staat: na meer dan een halve eeuw stuurden de Alaskanen een Democrate richting het Huis van Afgevaardigden.

• Mary Peltola, de Democrate die de overwinning voor de neus van Sarah Palin wegkaapte

De Republikeinen hebben intussen wel hun meerderheid beet in het Huis van Afgevaardigden. Van de 435 zetels, is de partij zeker van 220. De Democraten konden al 213 zitjes veroveren. Resultaten voor de twee resterende onbesliste plaatsen in het Huis liggen in het voordeel van de Republikeinen.

Die resultaten liggen een heel stuk onder de verhoopte ‘rode golf’. Omdat veel kandidaten met de ruggensteun van Trump verlies boeken, verwijten heel wat Republikeinen de oud-president de ondermaatse resultaten. In de Senaat, waarvoor ook gekozen werd tijdens de midterms, behielden de Democraten zelfs onverwacht hun meerderheid.