China kent recordaantal coronabesmettingen

Nooit eerder waren er zo veel coronabesmettingen in China. De autoritaire staat blijft strikte lockdowns opleggen. De economie en de mensen lijden daaronder.

Voor het eerst sinds de uitbraak van corona ging het aantal besmettingen in China over 30.000, met 31.444 gevallen volgens de officiële cijfers. Daarmee is het nationale record gebroken van april, toen Shanghai werd getroffen en 25 miljoen inwoners van de stad twee maanden lang in een draconische lockdown werden geplaatst. Ditmaal treft de uitbraak de hoofdstad, Peking.

Voor een land met 1,4 miljard inwoners blijven dat evenwel bijzonder lage cijfers. In het kleine België werden de voorbije jaren regelmatig pieken genoteerd van meer dan 15.000 besmettingen per dag – in januari van dit jaar piekte België boven 20.000. Vergelijken tussen twee landen – en dan nog zo verschillende – is niet evident. Maar volgens de officiële cijfers zijn er sinds de uitbraak in Wuhan slechts 5.200 Chinezen gestorven ten gevolge van corona, tegenover 33.000 Belgen.

Spookstad

Het verschil is dat China blijft reageren met draconische maatregelen. Zo ver als een volledige stolp plaatsen over Peking, zoals men in april deed in Shanghai, gaat men echter niet. Maar in verschillende districten van de hoofdstad zijn wel stringente maatregelen actief. Winkels, scholen, parken en restaurants blijven er gesloten. Hele delen van Peking zien eruit als een spookstad. Inwoners worden aangemaand om thuis te blijven.

Een vijfde van de Chinese economie is op dit moment getroffen door strenge maatregelen – dat is meer dan de Britse economie. De groeiverwachtingen voor de tweede grootste economie ter wereld worden naar beneden bijgesteld. Dat heeft vooral gevolgen voor landen als Japan, Zuid-Korea en Australië, die anders veel exporteren naar China.

In Zhengzhou worden vanaf vrijdag wel zo’n 6 miljoen inwoners in een lockdown à la Shanghai geplaatst. Daar braken rellen uit in de iPhonefabriek van Foxconn, met confrontaties tussen arbeiders en veiligheidspersoneel.

De Chinese bevolking heeft het almaar moeilijker met de maatregelen, met zelfs protesten tot gevolg – wat zeldzaam is in het autoritaire China. Er komen ook verhalen boven over de gevolgen van de maatregelen. Vorige week werd bericht dat een baby in Zhengzhou is overleden nadat medische zorg was uitgesteld.

Totalitaire uitwas

China had aangekondigd de strenge maatregelen los te laten, maar met stijgende besmettingscijfers blijkt dat moeilijk waar te maken. Een van de redenen voor de zerocovidaanpak is dat de vaccinatiegraad in het land laag ligt, met name in de kwetsbare bevolkingsgroepen. Voor China is dit ook nog maar de eerste winter waarin het land wordt geconfronteerd met omikron, waardoor de immuniteit laag is. Door vast te houden aan zero-covid kan die immuniteit ook niet worden opgebouwd. Bovendien zou de zorg de toename van patiënten bij een uitbraak niet aankunnen.

Maar het lijkt er ook op dat deze aanpak vooral is ingegeven door een drang naar controle vanuit de totalitaire staat, voor wie stabiliteit het hoogste goed is. ‘Lockdowns voorkomen de verspreiding van corona-uitbraken’, zegt op BBC William Hurst, professor Chinese politiek aan Cambridge. ‘Maar ze oefenen ook ongelooflijk strikte sociale controle uit.’