Podcasttips | Vragen over ouderschap spoken door twee nieuwe Vlaamse podcasts

Twee nieuwe Vlaamse podcasts wagen zich aan een heikel thema. Nest doet uit de doeken wat er bij pleegzorg komt kijken. In Mijn DNA achterna achterhaalt Niels De Vos de kans dat hij een doof kindje kan krijgen.

Door alle stennis over regenboogarmbanden en de erbarmelijke werkomstandigheden zou je bijna vergeten dat er ook een stevig potje gevoetbald wordt in Qatar. Wat er op en naast het veld gebeurt, kun je elke dag volgen in de Sjotcast van onze zusterkrant Het Nieuwsblad. Sportjournalist Yanko Beeckman brengt verslag uit vanuit Qatar, terwijl zijn collega Lars Godeau op Rode Duivels-dagen in de Antwerpse opnamestudio gezelschap krijgt van Frank Raes en Franky Van der Elst.

De Standaard stuurde journalisten Bart Lagae en Steven De Foer naar de al even voetbalminnende als regenboogaverse Golfstaat. Voor ze op het vliegtuig stapten, kwamen ze nog even op het appel bij DS vandaag. Want is Qatar wel zo voetballievend? En wat hoopt het land eraan over te houden en er sportief uit te halen?

Wat voorafging aan het WK hebben onze Nederlandse collega’s van NRC netjes op een rij gezet in het zesdelige Coup van Qatar.

Vorige week verscheen ook het tweede deel van Klaarwakker, waarin journalist Jef Poppelmonde zich afvraagt wat hij moet opgeven om een goede ouder te zijn. Freelancejournalist Thomas Detombe luisterde de drie afleveringen en schreef Jef een antwoord dat tot nadenken stemt. ‘Misschien zit in dat gevreesde zelfverlies net de winst die je niet had verwacht’, oppert hij. ‘Ouderschap leert je dat het leven niet meer (alleen) rond zelfstandigheid of persoonlijke groei kan draaien.’ Lees hier het volledige antwoord van Detombe.

‘Mijn DNA achterna’ en ‘Nest’, podcasts die in de eerste plaats willen informeren. Foto: VTM/VRT Max

1. De ‘awareness’-podcasts zijn nobel. Maar zijn ze ook de moeite?

Vragen rond ouderschap spoken ook door Nesten Mijn DNA achterna, twee nieuwe Vlaamse podcasts. De eerste is de vrucht van podcastmaker Anke Van Meer. Zij begon vier jaar geleden haar broer en zijn vriend te volgen bij hun eerste stappen als pleegouder. Mijn DNA achterna-bezieler Niels De Vos koestert eveneens een kinderwens, maar zijn vrouw Séverine is drager van een gen dat doofheid kan veroorzaken. Ze groeide op met een dove broer en zus. Wat is de kans dat ze samen een doof kindje krijgen? Dat kan een DNA-test hen vertellen.

Behalve de vragen over ouderschap, hebben de podcasts gemeen dat ze deel uitmaken van een microgenre, dat ik voor het gemak de ‘awareness’-podcast zal noemen: nobele reeksen die begrip willen kweken voor Moeilijke Thema’s. Ze willen in de eerste plaats informeren en pogen een hart onder de riem te steken van lotgenoten, maar voor een breder publiek valt er vaak weinig mee aan te vangen. In de slechtste gevallen verwarren de makers het intieme karakter van audio met humorloos geneuzel. Hun goede bedoelingen struikelen over verstikkende ernst, tot in den treure gesoundtrackt door akoestisch gitaargetokkel of galmende ambient.

Van Meer en De Vos overstijgen gelukkig bovenstaande verwijten. Op die van de soundtrack na. We zullen hun zwaarwichtige klankjes dan maar beschouwen als de bluts met de buil, want beide makers weten wat ze te vertellen hebben en bouwen dat zorgvuldig op. Van Meer belicht de pleegzorg in al zijn facetten. Vanwege juridische of privacy-overwegingen, mag ze niet al te diep ingaan op specifieke cases. Ook tot haar broer behoudt ze een nuchtere afstand. Dat maakt het opzet soms wat spreekbeurterig, maar haar meeslepende interviews voorkomen dat je afhaakt.

Mijn DNA achterna trekt nadrukkelijker de kaart van het persoonlijke verhaal, al blijft informeren ook hier de hoofdzaak. Zo krijg je een redelijk droge wetenschappelijke uitleg over doofheid en genmutaties te verwerken. De sympathieke schoonfamilie van De Vos redt de meubelen. Toen Séverine haar man voor het eerst vroeg naar zijn kinderwens, was dat langs de neus weg op café, met het pintje in de hand. Haar moeder is al even recht voor de raap. Hun spontaneïteit brengt de nodige lichtheid in zo’n podcast over Een Moeilijk Thema.

Per aflevering matcht podcastmaker Anke Verschueren een kenmerk van de barok met een hedendaagse incarnatie. Foto: Barokke Influencers

2. Hoe barok is Antwerpen vandaag nog?

‘Het is mijn persoonlijke opvatting dat de barok nooit is opgehouden’, zegt Harold Polis, intendant van het Antwerpse stadsfestival Barokke Influencers in de gelijknamige podcast. Wie het ontwerp van de nieuwe Boerentoren zag, neigt hem gelijk te geven. De podcast van het stadsfestival gaat ‘de levende dialoog tussen traditie en vernieuwing’ gelukkig iets subtieler aan dan het ontwerp van sterarchitect Daniel Libeskind.

Per aflevering matcht podcastmaker Anke Verschueren een kenmerk van de barok met een hedendaagse incarnatie. ‘Voor sommige sprekers werkt dat verrassend goed’, vertelt musicoloog en journalist Jasper Croonen, die de podcast voor ons beluisterde. ‘De link tussen de devotieprenten van de jezuïeten en de memes van het Antwerpse instagramaccount Memesvantstad is echt goed gevonden.’ Het zijn allebei schijnbaar simpele plaatjes, met een grote symbolische lading.

‘In de eerste aflevering hoor je wel dat er nog gesleuteld moet worden aan het concept. Stemmen vallen ongekaderd binnen, montageknips zijn hoorbaar.’ Jasper raadt daarom de afleveringen aan met beeldend kunstenaar RiseOne, professor wiskunde David Eelbode en instagramfenomeen Memes van’t stad. ‘In die volgorde.’

