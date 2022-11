1.882.000 kijkers zagen Belgen winnen

Geen 2 miljoen Vlaamse kijkers zagen de Belgen winnen tegen Canada gisteren. De kijkcijferpiek lag kort voor het einde van de wedstrijd om 21.53 uur: toen zaten 2.016.000 Vlamingen aan hun scherm gekluisterd.

Een WK voetbal in een land als Qatar, met een bedenkelijke houding tegenover mensenrechten, net voor de winter en met een Belgische ploeg aan het einde van zijn glansperiode: kan dat nog leven? Dat was op voorhand de hamvraag.

Afgaande op de kijkcijfers van woensdagavond leeft het kampioenschap toch nog behoorlijk. 1,88 miljoen mensen keken naar de eerste wedstrijd van de Belgen, tegen Canada. De kijkcijferpiek lag om 21.53 uur: toen zaten er 2.016.000 Vlamingen het laatste fluitsignaal af te wachten. Dat is weliswaar fors minder dan vier jaar geleden, toen de Belgen op het WK in Rusland de openingswedstrijd speelden. In 2018 werd de wedstrijd tegen Panama (3-0) op Eén gevolgd door gemiddeld 2.068.476 kijkers. Naar de tweede wedstrijd van de Belgen, tegen Tunesië (5-2), keken toen ‘maar’ 1.691.953 Vlamingen.

Voor de voetbaltalkshow Villa Sporza na de wedstrijd woensdag, met onder meer Tom Waes en KAA-Gent-coach Hein Vanhaezebrouck, bleven nog 645.348 kijkers.

Moordende concurrentie

Afgelopen dinsdag wist de topwedstrijd Frankrijk-Australië op Eén nog 723.356 voetballiefhebbers te bekoren op Eén. Daarmee was die wedstrijd dinsdag het op twee na best bekeken tv-programma van de dag op lineaire televisie. Na Het Journaal en Thuis, de vaste waarden op diezelfde zender. Daarmee lijkt dit WK op het scherm alvast meer te leven dan op voorhand gevreesd werd. Vorige week maandag raakte nog bekend dat de organisatoren van het WK-dorp in de Mechelse Nekkerhal last minute de stekker uit dat evenement moesten trekken. ‘Het leeft niet, we hebben amper tickets verkocht’, zei de organisator toen in Gazet van Antwerpen.

Dat het WK voetbal dit najaar pas laat en in zowat de drukste tv-periode valt, gooide dit tv-najaar al helemaal door elkaar. Om niet te moeten strijden met de voetbalgoden, schoof Play4, bijvoorbeeld, zijn kijkcijferkanon De allerslimste mens ter wereld naar voren in het zendschema. De quiz begon voor het eerst ooit meteen al in september. Het scheerde kijkcijfermatig hoge toppen. Maar die strategie maakte ook dat de concurrentie op tv-scherm in die eerste maanden van het najaar moordend is geweest. En dat net op een moment dat de veranderende kijkgewoontes op de cijfers inbeukten. Andere programma’s zoals Blind getrouwd op VTM, dat normaal ook hoge cijfers haalt, werden er het slachtoffer van en scoorden ondermaats.