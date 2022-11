Een groep van vijftien landen, met België op kop, sabelt het voorstel neer van de Europese Commissie voor een prijsplafond op gas. Ze eisen een nieuw voorstel en blokkeren intussen de goedkeuring van groepsaankopen.

‘We vroegen de Commissie om een voorstel en dan krijgen we dit. Dit is geen voorstel maar een grap.’ De Spaanse minister van Energie Teresa Ribera was keihard voor het voorstel van de Europese Commissie ...