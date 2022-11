Niels Destadsbader gedroeg zich in ‘Villa Sporza’ ronduit gênant

Hij werd binnengehaald bij de VRT als een absolute toptransfer. Maar zijn prestatie als vierde bankzitter bij de Rode Duivels was ronduit beschamend. Wat is er aan de hand met Niels ‘pils’ Destadsbader?

Over het weinig geïnspireerde voetbal van Kevin De Bruyne en co. tegen Canada is al enige inkt gevloeid. Maar de meest lamentabele prestatie gebeurde niet op, maar naast het veld. Een jaar geleden slaagde de VRT erin om hét kijkcijferkanon af te snoepen van de grootste concurrent. Een toptransfer, klonk het vorige zomer in alle media. De belastingbetaler mocht niet weten voor hoeveel, maar alleszins voor veel meer dan 300.000 euro per jaar. Maar ja, Niels Destadsbader had x-factor. Charisma, werd gezegd.

Tot op vandaag heeft de VRT zijn goudhaantje nog niet opgesteld in een topwedstrijd: de presentator van The masked singer heeft er nog altijd geen grote tv-show. Woensdagavond was te zien wat een talent de openbare omroep heeft binnengehaald en op welke positie hij mag spelen. Terwijl de grote mensen de wedstrijd België-Canada analyseerden, mocht hij verslag uitbrengen vanuit de kantine van Stormvogels Haasrode. Met zijn x-factor moest de grootverdiener de band leggen met de gewone mens – qua neerbuigende houding bij de VRT kan dat al tellen.

‘Rikske is van ons! Rikske is van ons! Rikske is van ons!’ Drie keer moest Niels Destadsbader het in zijn microfoon roepen eer er enige bijval kwam van de verbouwereerde voetbalfans om zich heen. Tot zo ver het imago van Destadsbader als volksmenner. Was dit de man die Sportpaleizen laat vollopen? Zelfs de Stormvogels liepen er niet storm voor.

Gelukkig is er een woord voor in de Nederlandse taal: gênant. Maar het is ook beschamend, voor de openbare omroep, voor de kijkers en vooral voor Niels Destadsbader zelf. Red die jongen van zichzelf.

Voor de kijker thuis was het niet eens het eerste moment van plaatsvervangende schaamte. Destadsbader, met zijn ervaring als acteur in FC De Kampioenen, had het ook gepresteerd om een compleet bezopen man aan de toog op een piëdestal te plaatsen. Nu haalt niemand behalve de Fifa het in zijn hoofd om alcohol te verbieden aan voetbalsupporters, maar alcoholisme bejubelen op de openbare omroep in een programma dat het hele gezin voor tv kluistert? Ontluisterend. En dan maar opdraven voor Kom op tegen Kanker. Hopelijk brengt hij bij België-Marokko verslag uit vanuit de shishabar.

Deze week kondigde de VRT het ontslag van 68 mensen aan. Sinds woensdagavond is bekend hoe die alsnog kunnen worden gered.