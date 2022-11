Het Smurfenlied is zowat het slechtste interview ooit

Als zangers of zangeressen van ons heengaan, wil Wouter Deprez wel eens grasduinen in hun oeuvre. Dat is prettig, zegt hij, want bijna altijd treft hij tekstjuweeltjes aan. Maar bij Vader Abraham zaliger wil dat niet zo goed lukken. Want dat Smurfenlied van hem, jongens jongens, wat is dat zeg? Het hele lied is een interview van vader Abraham met zo’n smurf. Maar dan wel het slechtste interview uit de geschiedenis van de mensheid.