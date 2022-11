De aarde weegt zes ronnagram

Van ronto en quecto tot ronna en quetta: om het allerkleinste en het allergrootste te benoemen, krijgt de taal er vier voorvoegsels bij.

Milli, centi, deci, deca, hecto of kilo: met de natuurkundige voorvoegsels waarmee we in het dagelijkse leven kilogrammen maken van grammen en centimeters van meters, zijn we goed vertrouwd. De verkleinende prefixen staan voor respectievelijk een duizendste, een honderdste en een tiende van een basiseenheid zoals meter of gram of liter; de vergrotende voor het tienvoudige, honderdvoudige en duizendvoudige ervan.

Lastiger heeft ons voorstellingsvermogen het met de extremere prefixen uit het internationale eenhedensysteem, zoals de tera (een biljoen keer de basiseenheid) of de pico (een biljoenste ervan). Dat wordt er niet beter op, nu in de rij van bekende voorvoegsels als kilo en milli er vier nieuwkomers bijkomen: quetta en ronna voor de grootste getallen, ronto en quecto voor de kleinste.

Hell of a lot of bytes

Dat hebben wetenschappers en regeringsvertegenwoordigers afgelopen weekend beslist op de 27ste Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in het paleis van Versailles, ten westen van Parijs. De voorvoegsels ronna en quetta staan voor 10²7 en 10³° (een 1 gevolgd door respectievelijk 27 en 30 nullen), ronto en quecto voor 10?²7 en 10?³° (respectievelijk 27 en 30 cijfers na de komma). Het is de eerste aanpassing van het internationale voorvoegselsysteem sinds 1991, toen de organisatie zetta (10²¹), zepto (10?²¹), yotta (10²4) en yocto (10?²4) toevoegde.

De nieuwste voorvoegsels komen er niks te vroeg. Door de oplopende hoeveelheid gegevens die databedrijven als Google te verstouwen krijgen, waren ze al op eigen houtje onofficiële voorvoegsels begonnen te gebruiken. Dat gaf woorden als brontobytes en hellabytes (voor 10²7 bytes, waarbij de prefix hella staat voor hell of a lot of).

Zes ronnagram aarde

Vraag is of we daarmee klaar-voorgevoegseld zijn. Op aarde wellicht wel, met een planeetmassa van zes ronnagram. En de massa van Jupiter, de zwaarste planeet uit ons zonnestelsel, is met 2 quettagram ook nog behapbaar. Maar voor buitenaardse massa’s zijn de nieuwe voorvoegsels nog steeds een maatje te klein. De zon, bijvoorbeeld, heeft een massa van tweeduizend quettagram. En de melkweg, die miljarden sterren bevat, weegt anderhalf biljoen keer zo zwaar als de zon.

Ook bij de verkleinende voorvoegsels is er nog marge voor voortgezette verkleining. Om de massa van een elektron, iets minder dan een quectogram, te benoemen, volstaat het huidige voorzetselsysteem. Maar voor de beschrijving van wat er is gebeurd bij het begin van de Oerknal, laat ons zeggen tijdens de eerste 10?44 seconden, zijn zelfs de ronto en de quecto veel te groot om het tijdsverloop elegant aan te geven. Daarom liggen bij het bureau voor Maten en Gewichten al voorstellen klaar voor nog kleinere prefixen dan de ronto en de quecto, zoals de vendeko (10?³³), net als voor nog grotere dan de ronna en de quetta, zoals de vendeka (10³³) en de udekta (10³6).