Mahdi voert druk op De Croo op: ‘Laat taboes los’

In een opiniebijdrage in deze krant vraagt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi om grote hervormingen op drie werven: pensioenen, de arbeidsmarkt en de energiebevoorrading.

In crisistijden volstaan halfslachtige maatregelen niet meer. Dat is de boodschap van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi aan premier Alexander De Croo (Open VLD) in een opiniebijdrage in deze krant donderdagochtend. ‘Kom met een andere methode. Toon ambitie en moed. Maak een groot akkoord om de begroting van dit land recht te trekken. Alleen in een breder akkoord is elke partij bereid om over de eigen schaduw heen te stappen en taboes los te laten’, schrijft hij.

Mahdi pleit voor hervormingen van de pensioenen, die onbetaalbaar dreigen te worden. De pensioenbonus voor wie doorwerkt na de leeftijd voor vervroegd pensioen ‘brengt geen ­wezenlijke vooruitgang’, schrijft hij. ‘Het maakt ons op termijn onbetaalbare pensioenstelsel alleen nog onbetaalbaarder.’

Langdurig werklozen

Ook de activering van werklozen en inactieven moet beter, grondiger, en met meer hefbomen voor de regio’s, die kampen met uiteenlopende uitdagingen. ‘De jobdeal moest de arbeidsmarkt flexibiliseren, maar het effect was te klein omdat er geen werk wordt gemaakt van een door­gedreven activering van langdurig werklozen en inactieven, of van een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid.’ Ook de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen moet worden aangepakt om de werkloosheidsval tegen te gaan, zei hij donderdag in De ochtend.

Daar zei hij ook dat iedereen zijn deel moet doen in de opvangcrisis. Dus ook Wallonië, dat akkoord ging tot 30 procent van alle Oekraïners onderdak te geven. Dat percentage haalt het nu niet.

Deze uitdagingen aanpakken wordt ‘niet evident’, maar het is de enige manier om België een toekomst in te loodsen zonder zijn toekomstige generaties overmatig te hypothekeren. ‘Wie springt met ons mee over de lat? Dat is de enige vraag die nog rest.’