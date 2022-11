Buitenlandse pers niet mals voor Rode Duivels: ‘Haveloos, afgemat en wanhopig kwetsbaar’

De Rode Duivels hebben geen grootse indruk nagelaten in het buitenland, ondanks de zege tegen Canada. De Canadezen zijn trots op de sterke prestatie van hun nationale ploeg, ‘al blijft de droogte wel aanhouden’.

BBC: ‘Haveloos, afgemat en wanhopig kwetsbaar’

Phil McNulty, chef voetbal van de Britse openbare omroep, zag een vermoeid Belgisch efltal tegen Canada. ‘Enkel dankzij de slechte afwerking van Canada heeft België het lot van Argentinië en Duitsland vermeden. Het werd geen slachtoffer van een WK-schok. De Rode Duivels hebben nog steeds glorieus talent in de vorm van Kevin de Bruyne en een keeper van wereldklasse in Thibaut Courtois, maar ze zagen er haveloos, afgemat en wanhopig kwetsbaar uit voor het tempo en de energie van Canada’s aanvallende spel.’

‘Het verdedigingsduo met de 33-jarige Alderweireld en de 35-jarige Jan Vertonghen hebben hun land en clubs uitstekend gediend, maar ze zagen er wanhopig uit toen Canada vooral in de eerste helft België alle hoeken van het veld liet zien. België kan duidelijk veel beter presteren dan dit en heeft Romelu Lukaku nodig om vooraan opnieuw présence te krijgen.’

The Daily Mail geeft Courtois een negen: ‘Elke redding telde’

Voor The Daily Mail was Thibaut Courtois de grote uitblinker van de match. ‘Door de gebrekkige afwerking van de Canadezen kreeg hij niet veel te doen, maar elke redding telde - inclusief een gestopte strafschop in de tiende minuut en uitstekende saves op pogingen van Johnston en Larin.’

Gazzetta dello Sport: ‘Hazard heeft nu echt de status van een speler einde carrière’

De Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport stelde vast dat de Rode Duivels helemaal geen indruk maakten, maar wel konden winnen. Je hebt overtuigende zeges en je hebt zeges die even lelijk als kostbaar zijn. De zege van de Belgen hoorde thuis in de tweede categorie, klinkt het streng. Een aparte accolade was er voor Eden Hazard die volgens de Italianen nu echt de status van een speler einde carrière heeft.

De Telegraaf: ‘Het piepte en kraakte bij de oude Rode Duivels’

Ook de Nederlandse krant De Telegraaf kon alleen maar vaststellen dat het niet zo lekker liep met de Belgen. ‘Rode Duivels kunnen niet imponeren en komen goed weg met 1-0 zege’, vonden de Nederlanders. Het waren vooral de Canadezen die indruk maakten op onze noorderburen. ‘Het piepte en kraakte bij de oude Rode Duivels, die met zes dertigers en twee 29-jarigen aan de wedstrijd waren begonnen.’

Marca: ‘Met Courtois spelen is altijd een voordeel’

Het Spaanse Marca had uiteraard het meeste oog voor de fenomenale zege van La Roja tegen Costa Rica (7-0). De sportkrant had ook nog oog voor de Belgen. 'Met Courtois spelen is altijd een voordeel', oordeelt de Spaanse sportkrant, verwijzend naar de gepareerde strafschop. ‘Een van de sleutels om in een toernooi iets te betekenen is, om in een slechte dag, toch te kunnen winnen’, zegt de krant.

De punten van L’Équipe: een twee voor Carrasco. De Franse sportkrant was scherp voor de Duivels, vooral dan voor de linkerflank. Yannick Carrasco moest het met een twee stellen, flankbroeder Jan Vertonghen kreeg van de sportkrant een drie toebedeeld. Uitblinkers van de match waren Thibaut Courtois, die een zeven kreeg. Ook Batshuayi kon met een zes nog een positief rapport voorleggen. De Belgen kwamen aan een gemiddelde score van 4,6. Kortom: gebuisd.

Toronto Sun: ‘Canada dwingt respect af met prestatie in WK-opener’

In Canada waren ze vooral trots op de nationale ploeg. ‘Canada dwingt respect af met prestatie in WK-opener’, kopt de Toronto Sun. ‘Het wachten is voorbij, maar de droogte blijft’, merkt de krant wel op. Daarmee verwezen ze naar het feit dat het 36 jaar geleden was dat de Canadezen op een WK aanwezig waren, maar dat de ploeg nog nooit een doelpunt kon scoren op het eindtoernooi.