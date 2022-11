Oud-medewerkers doen boekje open over Kanye West: ‘Ongelooflijk dat Adidas dit tolereerde’

Schelden, vernederen en seksfilmpjes tonen waarop hijzelf te zien was. Oud-werknemers van rapper Kanye West doen een lelijk boekje open over hun gewezen baas. ‘Hij gebruikte angst om je aan hem te binden.’

Het Amerikaanse blad Rolling Stone kon ex-medewerkers van Kanye West spreken, die begin deze week een brief naar de directie van het Duitse sportmerk Adidas hadden verstuurd. Daarin vroegen ze zich af of Adidas zijn moreel kompas had weggegooid toen het een – inmiddels beëindigde – samenwerking met Kanye West startte.

Het Rolling Stone-verhaal begint bij een ex-medewerker die vertelt over een meeting in de Adidas-fabriek in Qinyuan waar West het prototype van een nieuwe sneaker voor zijn Yeezy-lijn kwam bekijken. 'Kanye pakte de schoen vast en liet toen een lange stilte. Dan zei hij dat het prototype nog niet beantwoordde aan zijn eisen, om de volgende seconde in woede uit barsten en een oudere medewerkster in het gezicht toe te schreeuwen: ‘Ik wil dat je een schoen maakt die ik kan neuken.’ De Adidas-bonzen lieten het allemaal zonder de minste opmerking passeren.'

De oudere werkneemster bleef eerst een lange tijd ziek thuis. Daarna vroeg ze een overplaatsing naar een afdeling waar ze zeker nooit meer contact zou hebben met Kanye West. Volgens de (anonieme) getuigen die Rolling Stone opvoert, is West de afgelopen jaren 'vaak ontploft tegen vrouwen met aanstootgevende opmerkingen en gebruikte hij seksueel verontrustende verwijzingen bij het geven van feedback. Ongelooflijk dat de leiding van Adidas dat tolereerde.'

Seksfilmpjes

Rolling Stone vond drie getuigen die vertellen hoe West porno gebruikte om mensen aan hem te binden. Eén getuige vertelde over zijn sollicitatiegesprek voor een plaats bij het creatieve team van Yeezy (Wests sneakerslijn voor Adidas): 'Plots pakte hij zijn telefoon en zei: Moet je nu eens kijken wat mijn vrouw daarnet stuurde. En dan toonde hij naaktbeelden van Kim Kardashian.'

Een andere werkneemster vertelt dat Kanye West plots zijn telefoon onder haar neus duwde en een seksfilmpje toonde waarop hijzelf te zien was. Dat klinkt niet ongeloofwaardig als je weet dat Kanye West in zijn ondertussen verwijderde Youtube-documentaire Last week tijdens een meeting met Adidas-bonzen plots porno op zijn gsm liet zien.

Aan Rolling Stone legt een vrouwelijke ex-medewerkster uit wat Kanye West daarmee betracht: 'Je onderwerpen en binden aan hem. Hij denkt: als je samen met iemand porno hebt gekeken, is dat een geheim dat je voortaan met elkaar deelt. En die geheimhouding – denkt West – is een middel om jou aan hem te binden.'

Verschillende Amerikaanse nieuwsmedia vroegen Kanye West om een reactie op deze beschuldigingen, maar hij antwoordde niet. Een paar weken geleden zette Adidas de samenwerking met West stop, nadat eerder ook al modeketens Balenciaga en Gap dat hadden gedaan.