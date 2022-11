Tiener die buurman bij ruzie doodstak vrijgesproken wegens wettige zelfverdediging

Een tiener die bij een ruzie zijn 53-jarige buurman doodstak, is vrijgesproken door de Gentse jeugdrechter. De rechter acht het bewezen dat hij handelde uit wettige zelfverdediging: hij wilde zijn jongere zus en zijn moeder beschermen. ‘Hij dacht dat ze in levensgevaar waren.’

Het drama gebeurde op een maandagavond, op 17?mei 2021 in de Oost-Vlaamse gemeente Maldegem. Iets na 19?uur stormde de 53-jarige R.H. naar het huis van zijn buren, twee huizen verderop. Hij was woedend. Hij gooide stenen naar de ramen aan de voorgevel, en via het tuinpoortje drong hij door naar de achterkant van het huis.

Enkele dagen eerder had de man op straat ook al een verhitte discussie gehad met de moeder van het gezin. Ook toen waren de emoties hoog opgelaaid, en de vrouw was achteraf onder de indruk.

De dochter van R.H. zat in de klas met de dochter van het andere gezin. De twee meisjes hadden de ruzie ook op school besproken. En daarover kwam R.H. verhaal halen.

De vrouw was alleen thuis met haar 15-jarige zoon, en zijn jongere zusje. De drie gingen allemaal naar buiten, waar het opnieuw tot een ruzie kwam. In de worsteling werd de buurman met een keukenmes neergestoken door de 15-jarige jongen. De man overleed aan zijn verwondingen.

‘Levensbedreigende situatie’

De 15-jarige moest voor de Gentse jeugdrechter verschijnen, en dat leidde deze week tot een vrijspraak. ‘De rechter oordeelde dat het hier ging om een geval van wettige zelfverdediging’, zegt Eveline Van Hoecke, de advocate van de familie. ‘De tiener meende dat er een levensbedreigende situatie was voor zijn moeder, zijn zus en bij uitbreiding zichzelf.’

‘Wettige zelfverdediging beperkt zich niet tot de eigen persoon’, zegt Rino Mariman, de advocaat van de tiener.

Geen schadevergoeding

In juni werd er een reconstructie gehouden van het fatale drama. Daarna besloot het parket om de tiener voor de rechter te brengen, wegens het toebrengen van slagen en verwondingen.

De rechter hield er rekening mee dat R.H. een imposante lichaamsbouw heeft. De man zou bovendien onder invloed geweest zijn.

Na het drama werd de tiener even in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Ondertussen heeft hij zijn leven weer opgenomen, zo klinkt het in zijn omgeving. Hij gaat opnieuw naar school, en wordt psychologisch begeleid.

Met de vrijspraak heeft de jeugdrechter de tiener geen voorwaarden meer opgelegd, en is er ook geen sprake van een schadevergoeding voor de weduwe van het slachtoffer. Tegen de uitspraak kan nog beroep aangetekend worden tot 16 december.