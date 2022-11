Donderdag overdag droog met vaak brede opklaringen

Er vallen donderdagochtend in het oosten van het land nog enkele buien die wegtrekken richting Duitsland. Overdag wordt het overwegend droog met vaak brede opklaringen.

In de Ardennen blijft de bewolking overheersen. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Ardennen en 10 à 11 graden in Vlaanderen. De matige zuidwestenwind krimpt naar het zuiden, meldt het KMI.

Donderdagavond en volgende nacht trekt een regenzone vanaf het westen over het land. In het tweede deel van de nacht blijft het wisselvallig met nog buien. De minima liggen tussen 2 en 6 graden in de Ardennen en tussen 6 en 9 graden elders. De eerst soms vrij krachtige zuidzuidwestenwind wordt later matig uit zuidwest.

Vrijdag wordt het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en enkele lokale buien. In de loop van de namiddag komt er meer zon in het westen. In de Ardennen is er doorgaans meer bewolking.

Met maxima van 6 of 7 graden in de Hoge Ardennen tot 12 graden over het westen is het behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Er waait een matige zuidwestenwind die in de loop van de namiddag naar west draait. Aan zee wordt de wind in de namiddag vrij krachtig uit westnoordwest.