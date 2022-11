Partij Bolsonaro krijgt miljoenenboete voor claimen verkiezingsfraude

De partij van de Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro moet een boete van 23 miljoen real (4,1 miljoen euro) betalen na het in twijfel trekken van de verkiezingsuitslag van vorige maand. Dat heeft het hooggerechtshof voor verkiezingen woensdag (lokale tijd) besloten.

Bolsonaro verloor de verkiezingen van Luiz Inácio Lula da Silva met 49,1 procent tegen 50,9 procent. De uittredend president stapte daarop naar het hooggerechtshof voor verkiezingen en vroeg om een partij stemmen ongeldig te verklaren, omdat deze ingevoerd zouden zijn op machines die op verouderde software zouden draaien. Als de betreffende stemmen zouden vervallen, zou de winst voor Bolsonaro geweest zijn.

Het hoofd van het hooggerechtshof voor verkiezingen heeft de klacht van Bolsonaro ongegrond verklaard, omdat deze alleen gaat over de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Omdat in beide rondes dezelfde machines zijn gebruikt, had de klacht ook over de eerste race moeten gaan. De kiescommissie vindt bovendien dat Bolsonaro met zijn beweringen geprobeerd heeft het kiessysteem te ondermijnen. Daarom moet zijn partij, Partido Liberal, een fikse boete betalen.

Bolsonaro kan het besluit nog aanvechten bij het algemene hooggerechtshof, maar het hoofd van het hooggerechtshof voor verkiezingen is daar werkzaam als rechter, wat de kans op een andere uitkomst klein maakt. Lula da Silva wordt 1 januari ingezworen als nieuwe president van Brazilië.