DS Podcastfestival valt in de prijzen op Belgian Event Awards

Het podcastfestival van de krant De Standaard in Oostende heeft donderdag een Belgian Event Award gewonden. Het festival dat plaatsvond in april dit jaar, won in de categorie ‘business to consumer’.

Op de eerste editie van het DS Podcastfestival in Oostende ontving De Standaard naast internationale toppers als Brian Reed (S-town) en Connor Ratliff (Dead eyes) de crème de la crème van de Belgische podcastwereld. Dat is ook de BEA Awards niet ontgaan, de Belgian Event Awards. Het tweedaagse evenement in het Kursaal won in de categorie ‘B2C’ (‘business to consumer’) en haalde het van Walking Dead-première The Walking Premiere, Studio 100-evenement Story Studio en het Oostendse garnaalfestijn shrimp croquette festival.