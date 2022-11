Gucci bedankt zijn ‘messias’ Alessandro Michele voor bewezen diensten

Het Italiaanse luxehuis Gucci heeft afscheid genomen van creatief directeur Alessandro Michele. Dat maakte de ontwerper woensdagavond bekend op Instagram. Sinds Michele in 2015 aan het roer kwam, zette hij het merk nochtans opnieuw op de kaart.

Nadat Raf Simons een punt heeft gezet achter zijn modemerk, krijgt de modewereld opnieuw een exit te verwerken. Het sprookje tussen Gucci en creatief directeur Alessandro Michele is afgelopen. Binnen de modewereld gonsde het al langer van de geruchten dat de positie van Michele onder druk kwam te staan. Het Franse moederbedrijf Kering, dat ook luxemerken Saint Laurent en Alexander McQueen in zijn portefeuille heeft, zette een teleurstellend kwartaalrapport neer. Vooral Gucci hinkte achterop.

Michele bevestigde zijn exit op Instagram. ‘Vandaag komt een buitengewone reis na meer dan 20 jaar aan zijn einde’, schrijft hij. Als reden voor zijn vertrek geeft hij een ‘verschil in visie’ op. Volgens industrieblad Women’s Wear Daily stuurde Kering aan op een creatieve koerswijziging, maar daar wilde Michele geen gevolg aan geven.

Tot voor kort was Michele, bijgenaamd de ‘messias van Gucci’, nochtans de lieveling van de modewereld. Hij was de man achter de fel gesmaakte stylings van Harry Styles en Songfestivalwinnaars Maneskin. Sinds hij in 2015 aan het creatieve roer kwam, gingen de verkoopscijfers van Gucci door het dak. Michele verving de machosilhouetten van Gucci door androgyne, atypische modellen. Hij paarde ze met maximalistische bloemen- en dierenmotieven en voelde zo de veranderende tijdgeest perfect aan. Maar sinds de pandemie kwam er sleet op. De verkoopcijfers van Gucci slabakten, terwijl grote concurrent Louis Vuitton uitpakte met indrukwekkende groeicijfers.