MR legt nog meer druk op De Croo en vraagt N-VA-steun om kernuitstap terug te draaien

MR-Kamerlid Marie-Christine Marghem heeft haar wetsvoorstel om de kernuitstap terug te draaien mee laten ondertekenen door de N-VA-oppositie, zo meldde De Tijd woensdagavond. Ze deed dat met steun van haar voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Met dat opvallende politieke manoeuvre zetten de Franstalige liberalen de regering-De Croo nog maar eens onder druk. Voorzitter Bouchez steekt niet onder stoelen of banken dat de regering nu snel knopen moet doorhakken over het langer openhouden van meerdere kerncentrales. De regeringsonderhandelingen met Engie, de Franse uitbater van de kerncentrales, zijn daarover nog altijd aan de gang.

Tegenover De Standaard ontkent Bouchez dat dit een nieuwe aanval is op de regering-De Croo. ‘Helemaal niet. De tekst is ondertekend, maar we zullen ze niet op de agenda plaatsen van de commissie. We geven de regering de tijd om de lopende onderhandelingen af te ronden. Maar er is urgentie.’

Hij benadrukt wel dat het wetsvoorstel van Marghem hoe dan ook al een duidelijk signaal was. ‘Daarna kan iedereen die wil de tekst ondertekenen.’

N-VA-Kamerlid Bert Wollants noemt het zelf ‘minstens opvallend’ dat Marghem nu steun zoekt bij de oppositie. Tot nu toe ging de MR niet in op het aanbod van N-VA-voorzitter Bart De Wever om een wisselmeerderheid te vormen rond de kernuitstap. ‘Wij willen nu met alle plezier meewerken aan een voorstel dat met een open blik kijkt naar onze energievoorziening’, reageert Wollants. ‘Binnen vivaldi ligt dat blijkbaar moeilijk.’