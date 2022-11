Zoekt De Bruyne, dan zoeken de Duivels

Met een minimum aan prestatie haalden de Rode Duivels maximum resultaat in hun WK-opener tegen Canada. Zoekt Kevin De Bruyne, dan zoekt de nationale ploeg.

Een ‘wake-upcall’. Zo noemde bondscoach Roberto Martínez de 1-2-nederlaag tegen Egypte in de directe aanloop naar het WK. Maar op het uur U in het Ahmad Bin Ali-stadion van Doha was België niet wakker. De Rode Duivels leken wel op de snooze-knop te hebben gedrukt en begonnen slaapwandelend aan hun toernooi. Een monter voetballend Canada hield meteen een jamboree rond het strafschopgebied van Thibaut Courtois en hadden vijf, zes goeie kansen om in de eerste helft op voorsprong te klimmen.

Penaltypakker Courtois

Dat dat niet gebeurde lag in de eerste plaats aan Thibaut Courtois. De eerste doelman van de Rode Duivels had lange tijd de reputatie geen penaltypakker te zijn. Tussen augustus 2015 en maart 2019 stopte hij geen enkele elfmeter. Maar sinds hij bij Real Madrid tussen de palen staat is hij een specialist geworden. In het kalenderjaar 2022 is ‘el muro’ in het bijzonder op dreef. Gisteren redde hij zijn vijfde penalty van het jaar – op een totaal van negen.

De penalty kwam er na een duidelijke handsbal van Yannick Carrasco, op een schot van Club Brugge-speler Tajon Buchanan. Canada had ook een penalty kunnen krijgen voor een overtreding van Axel Witsel op Richie Laryea. En bij een andere fase gaf de scheidsrechter buitenspel terwijl Eden Hazard terugspeelde op Jan Vertonghen. België had niet te klagen van de arbitrage, op een aantal goedkope gele kaarten na.

Andere redenen waarom Canada in de eerste helft niet op voorsprong kwam, waren het gebrek aan een scorende spits en brute pech. België heeft wél een scorende spits. Eén goeie diepe bal van Toby Alderweireld, vlak voor rust, volstond om Michy Batshuayi af te zonderen voor de Canadese doelman Milan Borjan. De afwerking van ‘Batsman’ mocht er wezen, ook al zorgde hij voor ergernis in de tweede helft door nog enkele grote kansen te missen.

Oplaaiende emoties

Ook bron van ergernis: Kevin De Bruyne. In plaats van te juichen om het doelpunt van Batshuayi ging de Drongense spelmaker verhaal halen bij bondscoach Roberto Martínez langs de lijn. Toen verdediger Toby Alderweireld zich in de discussie ging moeien, laaiden de gemoederen op. De Belgen mogen dan al hun trainingen achter gesloten deuren afwerken, wanneer de emoties tijdens wedstrijden oplaaien, is verstoppen niet mogelijk.

Foto: AP

‘KDB’ moest in de eerste plaats kwaad zijn op zichzelf. Hij leverde een voor zijn doen ver ondermaatse prestatie af met slechts vijftien baltoetsen en zes geslaagde passes in de eerste helft. Wild gesticulerend probeerde hij de ene na de andere geforceerde pass. Toen hij bij de eerste Belgische kans kon doorgaan gaf hij de bal mee aan de dubbel gedekte Yannick Carrasco in plaats van de vrijstaande Youri Tielemans. Ook in de tweede helft bleef De Bruyne de mislukte acties opstapelen. Als hij niet de derde beste speler van de wereld was, gekozen door aanvoerders en trainers van alle landen in het referendum van de Gouden Bal, zou hij de wedstrijd nooit hebben mogen uitspelen. Maar nu bleef hij staan, omdat hij altijd in staat wordt geacht met één opening de beslissende 2-0 te kunnen inleiden. En omdat hij Kevin De Bruyne is.

Teken van leven van Hazard

Foto: ISOPIX

Die andere spelmaker, Eden Hazard, gaf tekenen van leven. Hij flitste twee, drie keer, waaronder één heerlijke controle die leidde tot de eerste kans van Michy Batshuayi. Na een uur moest hij zoals verwacht naar de kant voor Leandro Trossard. Die pakte meteen uit met een nummertje, maar wilde zich in zijn invalbeurt te veel bewijzen.

En zo schipperde de ‘gouden generatie’, tussen lijden en leiden, door zijn eerste WK-opdracht. ‘Ervaring kon het verschil maken’, had de Canadese bondscoach John Herdman voor de wedstrijd aangekondigd. Hun overschot aan métier – de gemiddelde leeftijd van België was gisteren bijna dertig jaar – leverden met minimale inzet een maximaal resultaat op. De vraag is of de Duivels de klus zo ook zondag kunnen klaren, wanneer het even vinnige Marokko de Belgen in de ogen kijkt.

Het antwoord lijkt nu al ‘neen’ te zijn en werd gegeven in de tweede helft, toen de Duivels beter gingen draaien met Thomas Meunier en vooral Amadou Onana in de ploeg. De 21-jarige Everton-middenvelder brengt meer présence en power dan de 25-jarige Youri Tielemans. Hij is een van de nieuwe namen die stilaan de vrijbrieven van de gouden generatie aan de kant mag schuiven.