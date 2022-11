Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib draagt One Love-regenboogarmband in gesprek met Gianni Infantino

Vlak voor de aftrap van de match België-Canada heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib Fifa-voorzitter Gianni Infantino ontmoet. Met een symbolische armband gaf ze hem te kennen wat ze vond van het verbod op het steungebaar voor lgbti-mensen in Qatar.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib volgt het voorbeeld van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken: ze werd vlak voor de match van de Rode Duivels tegen Canada op de eretribune met Fifa-voorzitter Gianni Infantino gefotografeerd met een One Love-regenboogarmband om de bovenarm. Een een-tweetje met de nationale ploeg werd het niet. De Rode Duivels hielden, in tegenstelling tot hun Duitse collega’s, geen handen voor de mond. Ze deden wat bondscoach Roberto Martinez hen had opgedragen: 100 procent concentratie op de bal.

De minister van Buitenlandse Zaken had vooraf al te kennen gegeven dat ze de mensenrechten in de Golfstaat aan de kaak zou stellen. Met haar statement lijkt ze ook de Fifa een veeg uit de pan te geven. De wereldvoetbalbond had kort voor de aftrap bekendgemaakt dat aanvoerders met zo’n armband een gele kaart op het rekest krijgen. Die hoefde onze minister van Buitenlandse Zaken niet te vrezen, waardoor het haar vrij stond om zo’n One Love-regenboogarmband te dragen.

De tout cœur avec les Diables rouges!



????



My heart goes out to our Red Devils!



????



Mijn hart gaat uit naar onze Rode Duivels!



?? #OneLove ?????? #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zg1DuWLT5t — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) November 23, 2022

Vervroegd naar Qatar

De ‘One Love’-campagne kwam er op initiatief van Europese voetbalbonden. Onder druk van sponsors en de publieke opinie beloofden zeven nationale ploegen onder meer met een aanvoerdersband standpunt in te nemen tegen de schendingen van de mensenrechten in Qatar. Toen er gedreigd werd met gele kaarten, bleef de regenboogkleurige armband in de kast liggen.

De regering had in eerste instantie gepland om de minister enkel naar Qatar te sturen indien de Rode Duivels de halve finales zouden halen. Uiteindelijk kreeg ze toch groen licht om vanaf de eerste match te gaan. Het afleveren van een diplomatieke boodschap mocht niet afhangen van de sportieve prestaties, zei Lahbib. De minister zal tijdens haar bezoek ook haar Qatarese evenknie en een vertegenwoordiger van de Internationale Arbeidersorganisatie ontmoeten. Ze heeft behalve de mensenrechten ook economische belangen te verdedigen.